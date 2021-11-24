Дієтолог розповів про наслідки модного інтервального голодування, про які не заведено говорити

В один проміжок часу можна їсти, скільки заманеться, в інший – повне голодування. Жодних обмежень у стравах, а зайві кілограми зникають. Чи справді цей популярний формат дієти такий ефективний для схуднення? Спробуємо сьогодні розібратися!

Інтервальне голодування (ІГ) – один з головних трендів у сучасній дієтології. Однак чи такий підхід до спалювання ваги дійсно дієвий, якщо дотримуватися, здавалося б, зовсім нескладних правил? Дієтолог Андрій Невський розповів про головний принцип цієї дієти, але й не забув згадати наслідки, про які не заведено говорити.

І ще Прибравши з раціону ці 11 пунктів, ви здобудете 50% перемоги на шляху до схуднення

Переваги інтервального голодування, які часто можна зустріти у мережі

Схуднення

Відпочинок шлунково-кишкового тракту (ШКТ)

Оздоровлення

Омолодження

Найпопулярніший формат інтервального голодування – 8/16. Тобто 8 годин можна їсти, що завгодно, а 16 годин – нічого.

Нумо розбиратися з кожним пунктом детальніше.

Схуднення

Так, під час ІГ можна спалити кілограми, але більшість, навпаки, набирають вагу. Уся річ в тому, що немає зовсім ніяких обмежень в їжі. Навіть за цих 8 годин, у межах яких дозволено їсти, легко можна перебрати свою норму калорій. Часові рамки ніяк не обмежують поживність раціону, а без дефіциту калорій не буде схуднення.



Уся правда про інтервальне голодування / medicalnews

Відпочинок шлунково-кишкового тракту (ШКТ)

Відпочинок ШКТ не те що не потрібен, а й може вас відправити на лікарняне ліжко. Тривалі перерви між прийомами їжі порушують нормальну секрецію шлункового соку, що своєю чергою може спровокувати розвиток гастриту чи виразки.

Оздоровлення

За даними профільних науковців, ІГ не покращує фон статевих гормонів, роботу щитовидної залози, не підвищує чутливість до інсуліну, не допомагає контролювати рівень глюкози в крові. Якщо ж самопочуття й покращується, то це лише внаслідок схуднення.

Омолодження

Тут узагалі нічого говорити. Цей пункт – лише припущення людей, які далекі від науки.

До чого може призвести інтервальне голодування

Якщо вам вдалося схуднути, то з часом ви наберете знову. Під час ІГ харчові звички міняються у гіршу сторону.

У період голодування ви втрачаєте не лише жирову, а й м'язову тканину через брак жирів, білків та вуглеводів. Ви ризикуєте підірвати своє здоров'я.

Голодування – величезний стрес для організму. Тим більше якщо уже є хвороби ШКТ.

Перед переходом на інтервальне голодування проконсультується з лікарем!

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Текст публікації Андрія Невського:

Іноді, гортаючи новини, натикаюся на заголовки на кшталт "Що говорять лікарі про…" Іноді смішно, іноді сумно, іноді тішить, що популяризують слушні речі. Наприклад, залежність сну та схуднення чи плутанину спраги та голоду. Днями трапилася стаття про інтервальне голодування — поговоримо про нього докладніше.

Найпопулярніший протокол ІГ – 8/16. Тобто 8 годин можна їсти що завгодно, 16 годин нічого.

Що обіцяє ІГ?

Схуднення.

Відпочинок ШКТ.

Оздоровлення.

Омолодження.