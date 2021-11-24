Интервальное голодание (ИГ) – один из главных трендов в современной диетологии. Однако действительно ли такой подход к сжиганию веса работает, если придерживаться, казалось бы, совсем несложных правил? Диетолог Андрей Невский рассказал о главном принципе этой диеты, но и не забыл вспомнить о последствиях, о которых не принято говорить.

И еще Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы одержите 50% победы на пути к похудению

Самый популярный формат интервального голодания – 8/16. То есть 8 часов можно есть, что угодно, а 16 часов – ничего.

Преимущества интервального голодания, которые часто встречаются в сети

Похудение

Отдых желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Оздоровление

Омоложение

Давайте разбираться с каждым пунктом подробнее.

Похудение

Да, во время ИГ можно сжечь килограммы, но большинство, наоборот, набирают вес. Все дело в том, что нет никаких ограничений в пище. Даже за эти 8 часов, в пределах которых разрешено есть, легко можно перебрать свою норму калорий. Временные рамки никак не ограничивают питательность рациона, а без недостатка калорий не будет похудения.



Вся правда об интервальном голодании / medicalnews

Отдых желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Отдых ЖКТ не только не нужен, но и может вас отправить на больничную койку. Длительные перерывы между приемами пищи нарушают нормальную секрецию желудочного сока, что в свою очередь может спровоцировать развитие гастрита или язвы.

Оздоровление

По данным профильных ученых, ИГ не улучшает фон половых гормонов, работу щитовидной железы, не повышает чувствительность к инсулину, не помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Если самочувствие и улучшается, это лишь вследствие похудения.

Омоложение

Здесь вообще нечего говорить. Этот пункт – лишь предположение людей, которые далеки от науки.

К чему может привести интервальное голодание

Если вам удалось похудеть, то со временем вы наберете снова. Во время ИГ пищевые привычки меняются в худшую сторону.

В период голодания вы теряете не только жировую, но и мышечную ткань из-за нехватки жиров, белков и углеводов. Вы рискуете подорвать свое здоровье.

Голодание – огромный стресс для организма. Тем более если уже есть болезни ЖКТ.

Важно! Перед переходом на интервальное голодание проконсультируйтесь с врачом!

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Текст публикации Андрея Невского:

Иногда, листая новости, натыкаюсь на заголовки типа "Что говорят врачи о…" Иногда смешно, иногда грустно, иногда радует, что популяризируют дельные вещи. Например, зависимость сна и похудения или путаница жажды и голода. На днях случилась статья об интервальном голодании – поговорим о нем подробнее.

Самый популярный протокол ИГ – 8/16. То есть 8 часов можно есть что угодно, 16 часов нечего.

Что обещает ИГ?