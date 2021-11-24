Интервальное голодание (ИГ) – один из главных трендов в современной диетологии. Однако действительно ли такой подход к сжиганию веса работает, если придерживаться, казалось бы, совсем несложных правил? Диетолог Андрей Невский рассказал о главном принципе этой диеты, но и не забыл вспомнить о последствиях, о которых не принято говорить.
И еще Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы одержите 50% победы на пути к похудению
Преимущества интервального голодания, которые часто встречаются в сети
- Похудение
- Отдых желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
- Оздоровление
- Омоложение
Давайте разбираться с каждым пунктом подробнее.
Похудение
Да, во время ИГ можно сжечь килограммы, но большинство, наоборот, набирают вес. Все дело в том, что нет никаких ограничений в пище. Даже за эти 8 часов, в пределах которых разрешено есть, легко можно перебрать свою норму калорий. Временные рамки никак не ограничивают питательность рациона, а без недостатка калорий не будет похудения.
Вся правда об интервальном голодании / medicalnews
Отдых желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Отдых ЖКТ не только не нужен, но и может вас отправить на больничную койку. Длительные перерывы между приемами пищи нарушают нормальную секрецию желудочного сока, что в свою очередь может спровоцировать развитие гастрита или язвы.
Оздоровление
По данным профильных ученых, ИГ не улучшает фон половых гормонов, работу щитовидной железы, не повышает чувствительность к инсулину, не помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Если самочувствие и улучшается, это лишь вследствие похудения.
Омоложение
Здесь вообще нечего говорить. Этот пункт – лишь предположение людей, которые далеки от науки.
К чему может привести интервальное голодание
- Если вам удалось похудеть, то со временем вы наберете снова. Во время ИГ пищевые привычки меняются в худшую сторону.
- В период голодания вы теряете не только жировую, но и мышечную ткань из-за нехватки жиров, белков и углеводов. Вы рискуете подорвать свое здоровье.
- Голодание – огромный стресс для организма. Тем более если уже есть болезни ЖКТ.
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Текст публикации Андрея Невского:
Иногда, листая новости, натыкаюсь на заголовки типа "Что говорят врачи о…" Иногда смешно, иногда грустно, иногда радует, что популяризируют дельные вещи. Например, зависимость сна и похудения или путаница жажды и голода. На днях случилась статья об интервальном голодании – поговорим о нем подробнее.
Самый популярный протокол ИГ – 8/16. То есть 8 часов можно есть что угодно, 16 часов нечего.
Что обещает ИГ?
Похудение.
Отдых ЖКТ.
Оздоровление.
Омоложение.