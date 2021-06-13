8 дивних речей, які час від часу робить кожен із нас

Усі ми різні та унікальні, але навіть попри це в деяких випадках можемо однаково себе поводити чи реагувати на певні явища. Пояснень цьому не має, але ми можемо лише з гумором приймати певні факти.
У нашій добірці дивні звички, які періодично робить кожен з нас. Причини такої поведінки важко знайти. Але ви можете перевірити, чи поводили ви себе так само.
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1. Ми періодично відчиняємо двері холодильника навіть тоді, коли в ньому нема зовсім нічого або того, що б нам смакувало
Фото lifegate
2. Ми встановлюємо будильник через кожні 5 хвилин, замість того щоб встати після першого ж сигналу
Фото figyelj
3. Іноді ми малюємо зображення на килимі або на пледі
Фото today.lineКоли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.
4. Після покупок намагаємося забрати всі пакунки одразу, замість того щоб спокійно розподілити товари на два походи
Фото beclever
І ще 9 дуже дивних речей, які будь-кого роздратують своєю марністю
5. Коли під час введення пароля на телефоні ми робимо одну помилку, то стираємо не хибний символ, а всі введені
Фото iphones
6. Більшість із нас, прийшовши в туалет без телефону, починають перечитувати етикетки на різних засобах
Фото freepik
7. Для того, щоб не виглядати безглуздо у ситуації, коли зрозуміли, що ми йдемо в неправильному напрямку, ми дивимося на екран телефону або починаємо комусь телефонувати й лиш потім рухаємося в потрібну сторону
Фото crushpixel
8. Залишаємо брудний ніж у раковині з поясненням, що через годинку зробите ще один бутерброд
Фото twitter