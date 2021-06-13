8 дивних речей, які час від часу робить кожен із нас

13 червня 2021 , 09:54
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Джерело:

24 канал

Усі ми різні та унікальні, але навіть попри це в деяких випадках можемо однаково себе поводити чи реагувати на певні явища. Пояснень цьому не має, але ми можемо лише з гумором приймати певні факти.

У нашій добірці дивні звички, які періодично робить кожен з нас. Причини такої поведінки важко знайти. Але ви можете перевірити, чи поводили ви себе так само.

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1. Ми періодично відчиняємо двері холодильника навіть тоді, коли в ньому нема зовсім нічого або того, що б нам смакувало

Фото lifegate

2. Ми встановлюємо будильник через кожні 5 хвилин, замість того щоб встати після першого ж сигналу

Фото figyelj

3. Іноді ми малюємо зображення на килимі або на пледі

Фото today.line

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

4. Після покупок намагаємося забрати всі пакунки одразу, замість того щоб спокійно розподілити товари на два походи

Фото beclever

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5. Коли під час введення пароля на телефоні ми робимо одну помилку, то стираємо не хибний символ, а всі введені

Фото iphones

6. Більшість із нас, прийшовши в туалет без телефону, починають перечитувати етикетки на різних засобах

Фото freepik

7. Для того, щоб не виглядати безглуздо у ситуації, коли зрозуміли, що ми йдемо в неправильному напрямку, ми дивимося на екран телефону або починаємо комусь телефонувати й лиш потім рухаємося в потрібну сторону

Фото crushpixel

8. Залишаємо брудний ніж у раковині з поясненням, що через годинку зробите ще один бутерброд

Фото twitter

Автор: Сніжана Лісова