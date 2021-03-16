11 відомих винаходів, які зробили діти

Здатність мислити оригінально, творчо притаманна малечі, мабуть, від створення світу. Чимало винаходів і відкриттів зробили саме діти. І більшістю дитячих ноу-хау ми користуємось у повсякденні.

Розповідаємо про 11 найяскравіших дитячих винаходів.

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Ласти для плавання

Свій перший винахід – пару ластів для плавання, які надягалися на руки, – Бенджамін Франклін зробив у 12 років. Надалі він продовжив наукові дослідження.



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Батут

Ідея створення батута належить 16-річному Джорджу Ніссену. 1930 року, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, підліток звернув увагу на те, як гімнасти наприкінці виступу стрибають на страхувальну сітку. Хлопець вирішив змайструвати "пружну установку", на якій можна було б стрибати й, злітаючи в повітря, виконувати різні трюки.

Іграшкова вантажівка

Іграшкову вантажівку з відкидним кузовом винайшов шестирічний Роберт Петч. Малюк намалював батькові конструкцію, щоб той змайстрував йому таку машинку. До речі, винахід було запатентовано.



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Робот-інженер БТІ

12-річний Максим Лема зі Львова створив робота, що виконує функції інженерів БТІ. Робот сканує приміщення, заміряє площу й за допомогою радіосигналу передає дані на комп’ютер.

Зубна щітка

13-річний Дмитро Рєзников спільно з фахівцями Московського Державного медико-стоматологічного університету розробив унікальну зубну щітку – спеціально для космонавтів, що працюють на орбітальній станції.



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Засіб для зняття бинтів

Восьмирічна Аланна Маєрс із Данедіна (Флорида, США) винайшла засіб для безболісного зняття бинтів. До складу продукту входять мило, лавандова олія та вода. Цю ідею дівчинці навіяла необхідність зняття бинтів після виписки з лікарні.

Фруктове морозиво

Френк Епперсон в 11-річному віці винайшов фруктовий лід на паличці. Саме відкриття сталося випадково: увечері хлопець забув сік на вулиці, а вранці виявив у склянці фруктове морозиво. Ідею оцінили рідні та друзі Френка. А у 29 років він запатентував свій винахід.



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Дзвінок

13-річний Лоренс Рок із Великої Британії заробив 250 тисяч доларів, винайшовши дзвінок, який отримують на мобільний телефон господарі будинку під час своєї відсутності. Підліток, по суті, створив програму, яка з’єднала SIM-картку мобільника та дверний дзвінок.

Прапор Аляски

1927 року 13-річний Бенні Бенсон узяв участь у конкурсі, організованому серед старшокласників, і переміг 700 суперників. Пізніше Бенні розповідав: щовечора перед сном він дивився на зірки – звідси й ідея, яка принесла йому перемогу, а також 1000 доларів та годинник із гравіруванням.



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Шрифт Брайля

Рельєфно-точковий тактильний шрифт, призначений для письма й читання незрячими людьми, розробив французький підліток – 15-річний син шевця Луї Брайль. Хлопець був сліпий із трирічного віку. За основу свого шрифту він узяв "нічний шрифт" капітана артилерії Шарля Барбьє, який використовувався військовими того часу для читання донесень у темряві.

Мобільний акумулятор

Каліфорнійська школярка Ейша Кхаре також отримала премію й грант від Intel за створення мобільнів акумуляторів нового покоління. Вони заряджаються лише за 20 – 30 секунд, причому енергія витрачають значно економніше, тож їх вистачає надовше.



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