Способность мыслить оригинально, творчески присуща малышам, видимо, от сотворения мира. Немало изобретений и открытий сделали именно дети. И многими из детских ноу-хау мы сейчас пользуемся каждый день.

Рассказываем об 11 самых ярких детских изобретений.

Читайте также: 5 мальчишек, которые стали миллионерами

Ласты для плавания

Первое свое изобретение – ласты для плавания, надевавшиеся на руки, – Бенджамин Франклин сделал в 12 лет. В дальнейшем он продолжил научные исследования.



Фото unsplash Фото unsplash

Батут

Идея создания батута принадлежит 16-летнему Джорджу Ниссену. В 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, он обратил внимание на то, как гимнасты в конце выступления прыгают на страховочную сетку. Парень решил смастерить установку, на которой можно было бы прыгать и, взмывая в воздух, выполнять различные трюки.

Игрушечный грузовик

Игрушечный грузовик с откидным кузовом придумал шестилетний Роберт Пэтч. Малыш нарисовал данную конструкцию для того, чтобы отец сделал ему такую ​​машинку. Кстати, изобретение было запатентовано.



Фото children

Робот-инженер БТИ

12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ. Робот сканирует помещение, замеряет площадь и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.

Зубная щетка

13-летний Дмитрий Резников совместно со специалистами Московского Государственного медико-стоматологического университета разработал уникальную зубную щетку – специально для космонавтов, работающих на орбитальной станции.



Фото pixabay

Средство для снятия бинтов

8-летняя Аланна Майерс из Данедина (Флорида, США) придумала средство для безболезненного снятия бинтов. В состав продукта входят мыло, лавандовое масло и вода. На эту идею девочку натолкнула необходимость снятия бинтов после выписки из больницы.

Фруктовое мороженое

Фрэнк Эпперсон в 11-летнем возрасте изобрел фруктовый лед на палочке. Само открытие произошло случайно: вечером мальчик забыл сок на улице, а утром обнаружил в стакане фруктовое мороженое. Эту идею оценили родные и друзья Френка. А в 29 лет он свое изобретение запатентовал.



Фото pinterest

Звонок

13-летняя британец Лоренс Рок заработал 250 000 долларов, изобретя звонок, который получают на мобильный телефон хозяева дома во время своего отсутствия. По сути, подросток создал программу, связавшую SIM-карту мобильника и дверной звонок.

Флаг Аляски

В 1927 году 13-летний Бенни Бенсон принял участие в конкурсе, организованном среди старшеклассников, и победил 700 соперников. Позже Бенни рассказывал: каждый вечер перед сном он смотрел на звезды – отсюда и идея, которая принесла ему победу, а также 1000 долларов и часы с гравировкой.



Фото svit

Шрифт Брайля

Рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми, разработал французский подросток – 15-летний сын сапожника Луи Брайль. Мальчик был слеп с 3-летнего возраста. В качестве основы для своего шрифта он взял "ночной шрифт" капитана артиллерии Шарля Барбье, использовавшийся военными того времени для чтения донесений в темноте.

Мобильный аккумулятор

Калифорнийская школьница Эйша Кхаре также получила премию и грант от Intel за изобретение мобильных аккумуляторов нового поколения. Они заряжаются всего за 20 – 30 секунд, причем энергию расходуют значительно экономнее, так что их хватает на более длительное время.



Фото pixabay