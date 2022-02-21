Особливість усіх страв на основі насіння чіа є те, що вони ідеально підходять тим, хто дотримується дієти і стежить за добовою нормою калорій. Звісно, якщо використовувати правильні інгредієнти. Серед інших переваг усіх таких десертів – це те, що є простір для кулінарних фантазій, а процес приготування дуже простий та швидкий.

І ще Добре кіно на вихідні: 11 фільмів, які піднімуть настрій

Одним з таких рецептів поділилася дієтологиня Наталя Макієнко. Вона розповіла, як вдало поєднати рис з насінням чіа. Це стане не лише здоровим десертом, а й ситним сніданком. Гайда разом з Ідеї 24 експериментувати на кухні.

Десерт з рису та насіння чіа

Інгредієнти на 2 порції:

Рис коричневий – 100 грамів;

Насіння чіа/льону – 3 столові ложки;

Рослинне молоко – 100 мілілітрів;

Улюблені ягоди – на ваш смак;

Питна вода – 5 – 6 столових ложок.

Спосіб приготування:

Насіння чіа залийте водою. Тим часом поставте варити рис. Коли він уже буде майже готовий додайте молоко на свій смак. Усе перемішайте та відставте охолоджуватися. Тоді приступаємо до формування нашого десерту: у склянку шарами викладіть рис, чіа та ягоди. Якщо інгредієнти ще залишилися, можна продовжити чергувати шари.

Смачна порада: доповнити десерт можна медом, шоколадом чи улюбленим сиропом.

Смачного!

Читайте також Кекс у кухлі: швидкий рецепт смачного десерту в мікрохвильовій печі



Десерт з насінням чіа за рецептом Наталі Макієнко / Фото instagram

Якщо ви кіноман, який цінує якісну картинку, тоді вам на OLL.TV. Тут кожен знайде, що переглянути. У каталозі OLL.TV понад 15 000 фільмів і серіалів у бездоганній якості, українські та закордонні телеканали, прямі трансляції спортивних подій та багато іншого!

Текст публікації Наталі Макієнко:

Рецепт десерту всього за 3 кроки. Сьогодні приготуємо рисовий десерт з насінням чіа — просто, корисно та смачно.

На 2 порції нам знадобиться:

Рис коричневий/червоний - 100 г

Насіння чіа/льону - 3 ст.л.

Рослинне молоко -100 мл

Ягоди до смаку

Вода

Готуємо:

Заливаємо насіння чіа водою — приблизно 5–6 ст.л.

Рис відварюємо до готовності, наприкінці додаємо молоко, перемішуємо і даємо охолонути.

Викладаємо в склянку шарами - рис, чіа, ягоди. Чергуємо шари. Можна додати ще мед, шоколад чи сироп.

Ось і все, десерт готовий! Смачного!