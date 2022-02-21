Особливість усіх страв на основі насіння чіа є те, що вони ідеально підходять тим, хто дотримується дієти і стежить за добовою нормою калорій. Звісно, якщо використовувати правильні інгредієнти. Серед інших переваг усіх таких десертів – це те, що є простір для кулінарних фантазій, а процес приготування дуже простий та швидкий.
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Одним з таких рецептів поділилася дієтологиня Наталя Макієнко. Вона розповіла, як вдало поєднати рис з насінням чіа. Це стане не лише здоровим десертом, а й ситним сніданком. Гайда разом з Ідеї 24 експериментувати на кухні.
Десерт з рису та насіння чіа
Інгредієнти на 2 порції:
- Рис коричневий – 100 грамів;
- Насіння чіа/льону – 3 столові ложки;
- Рослинне молоко – 100 мілілітрів;
- Улюблені ягоди – на ваш смак;
- Питна вода – 5 – 6 столових ложок.
Спосіб приготування:
- Насіння чіа залийте водою.
- Тим часом поставте варити рис. Коли він уже буде майже готовий додайте молоко на свій смак. Усе перемішайте та відставте охолоджуватися.
- Тоді приступаємо до формування нашого десерту: у склянку шарами викладіть рис, чіа та ягоди. Якщо інгредієнти ще залишилися, можна продовжити чергувати шари.
Смачного!
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Десерт з насінням чіа за рецептом Наталі Макієнко / Фото instagram
Текст публікації Наталі Макієнко:
Рецепт десерту всього за 3 кроки. Сьогодні приготуємо рисовий десерт з насінням чіа — просто, корисно та смачно.
На 2 порції нам знадобиться:
Рис коричневий/червоний - 100 г
Насіння чіа/льону - 3 ст.л.
Рослинне молоко -100 мл
Ягоди до смаку
Вода
Готуємо:
Заливаємо насіння чіа водою — приблизно 5–6 ст.л.
Рис відварюємо до готовності, наприкінці додаємо молоко, перемішуємо і даємо охолонути.
Викладаємо в склянку шарами - рис, чіа, ягоди. Чергуємо шари. Можна додати ще мед, шоколад чи сироп.
Ось і все, десерт готовий! Смачного!