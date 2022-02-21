Особенность всех блюд на основе семян чиа – то, что они идеально подходят тем, кто соблюдает диету и следит за суточной нормой калорий. Конечно, если использовать правильные ингредиенты. Среди других преимуществ всех таких десертов – это то, что есть пространство для кулинарных фантазий, а процесс приготовления очень простой и быстрый.
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Одним из таких рецептов поделилась диетолог Наталья Макиенко. Она рассказала, как удачно сочетать рис с семенами чиа. Это станет не только здоровым десертом, но и сытным завтраком. Айда вместе с Идеей 24 экспериментировать на кухне.
Десерт из риса и семян чиа
Ингредиенты на 2 порции:
- Рис коричневый – 100 граммов;
- Семена чиа/льна – 3 столовые ложки;
- Растительное молоко – 100 миллилитров;
- Любимые ягоды – по вашему вкусу;
- Питьевая вода – 5 – 6 столовых ложек.
Способ приготовления:
- Семена чиа залейте водой.
- Тем временем поставьте варить рис. Когда он уже будет почти готов добавьте молоко по своему вкусу. Все перемешайте и отставьте охлаждаться.
- Тогда приступаем к формированию нашего десерта: в стакан слоями выложите рис, чиа и ягоды. Если ингредиенты остались, можно продолжить чередовать слои.
Приятного аппетита!
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Десерт с семенами чиа по рецепту Натали Макиенко / Фото instagram
Текст публикации Натальи Макиенко:
Рецепт десерта всего в 3 шагах. Сегодня приготовим рисовый десерт с семенами чиа – просто, полезно и вкусно.
На 2 порции нам понадобится:
Рис коричневый/красный – 100 г
Семена чиа/льна – 3 ст.л.
Растительное молоко -100 мл
Ягоды по вкусу
Вода
Готовим:
Заливаем семена или водой — примерно 5–6 ст.л.
Рис отвариваем до готовности, в конце добавляем молоко, перемешиваем и даем остыть.
Выкладываем в стакан слоями – рис, чиа, ягоды. Чередуем слои. Можно добавить мед, шоколад или сироп.
Вот и все, десерт готов! Приятного аппетита!