Особенность всех блюд на основе семян чиа – то, что они идеально подходят тем, кто соблюдает диету и следит за суточной нормой калорий. Конечно, если использовать правильные ингредиенты. Среди других преимуществ всех таких десертов – это то, что есть пространство для кулинарных фантазий, а процесс приготовления очень простой и быстрый.

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Одним из таких рецептов поделилась диетолог Наталья Макиенко. Она рассказала, как удачно сочетать рис с семенами чиа. Это станет не только здоровым десертом, но и сытным завтраком. Айда вместе с Идеей 24 экспериментировать на кухне.

Десерт из риса и семян чиа

Ингредиенты на 2 порции:

Рис коричневый – 100 граммов;

Семена чиа/льна – 3 столовые ложки;

Растительное молоко – 100 миллилитров;

Любимые ягоды – по вашему вкусу;

Питьевая вода – 5 – 6 столовых ложек.

Способ приготовления:

Семена чиа залейте водой. Тем временем поставьте варить рис. Когда он уже будет почти готов добавьте молоко по своему вкусу. Все перемешайте и отставьте охлаждаться. Тогда приступаем к формированию нашего десерта: в стакан слоями выложите рис, чиа и ягоды. Если ингредиенты остались, можно продолжить чередовать слои.

Вкусный совет: дополнить десерт можно медом, шоколадом или любимым сиропом.

Приятного аппетита!

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Десерт с семенами чиа по рецепту Натали Макиенко / Фото instagram

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Текст публикации Натальи Макиенко:

Рецепт десерта всего в 3 шагах. Сегодня приготовим рисовый десерт с семенами чиа – просто, полезно и вкусно.

На 2 порции нам понадобится:

Рис коричневый/красный – 100 г

Семена чиа/льна – 3 ст.л.

Растительное молоко -100 мл

Ягоды по вкусу

Вода

Готовим:

Заливаем семена или водой — примерно 5–6 ст.л.

Рис отвариваем до готовности, в конце добавляем молоко, перемешиваем и даем остыть.

Выкладываем в стакан слоями – рис, чиа, ягоды. Чередуем слои. Можно добавить мед, шоколад или сироп.