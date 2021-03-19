Міжнародний день сну: кумедні фотографії людей, які задрімали там, де не треба

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Джерело:

24 канал

Щороку кожної другої п’ятниці березня у світі відзначають День сну, створений Міжнародною асоціацією медицини сну. Свято, якому виповнилося 13 років, цьогоріч припало на 19 березня.

Головне його завдання – пропагувати користь правильного і здорового сну, а також привернути увагу людей в усьому світі до його проблем, зокрема, щодо порушення режиму повноцінного відпочинку.

Важливо Ліки для серця викликають серйозні проблеми зі сном

Все, що потрібно знати про сон

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

  • Дорослі мають спати щонайменше 7 годин на добу.
  • Молодь і люди з хронічними недугами потребують 9 годин сну.
  • Недосипання спричиняє загальну млявість, уповільнення реакції, погіршує здатність приймати рішення.
  • Якщо регулярно недосипати, збільшуються ризики появи хронічних захворювань таких як діабет, серцево-судинні недуги, гіпертонія, ожиріння, порушення імунної системи та погіршення психічного здоров’я тощо.
  • Проблеми зі сном є також одним із чинників передчасного старіння клітин.

Три складові якісного сну від науковців

  • Тривалість. Ви повинні спати достатньою, щоб ваш організм встиг відпочити й підготуватися до наступного дня.
  • Безперервність. Періоди сну мають безупинно переходити один в інший.
  • Глибина. Сон має бути достатньо глибоким, щоб відновлювати життєві сили.

Люди, які задрімали там, де не треба

Джерело: Вoredpanda і ВВС

У світі існує два типи людей: ті, хто може заснути, коли й де завгодно, і всі інші. Можливість швидко заснути це – здібність, яка дається не усім. Але мінус випадкової та невимушеної дрімоти полягає в тому, що люди можуть опинятися в кумедних позах. І якщо поруч опиниться "мисливець" за компроматом, є велика імовірність стати "зіркою" інтернету. Ось вони, наші герої.


Найкращий привід для спільної фотографії / Фото Вoredpanda


Дуже гнучка бортпровідниця / Фото Вoredpanda


Мабуть, батьки довго шукали, де зникла дитина / Фото Вoredpanda


Вода, свіже повітря, романтика / Фото Вoredpanda


Спочатку наливав, тепер знущається / Фото Вoredpanda


Чим не спальне місце / Фото Вoredpanda


Чудова книга, треба обов'язково прочитати / Фото Вoredpanda


З батьком можна зробити таке лише, коли він спить / Фото Вoredpanda


Головне – не робити різких рухів / Фото Вoredpanda


І таке буває / Фото Вoredpanda


Ну не дадуть на роботі спокійно поспати / Фото Вoredpanda


Респект за роботу над спальним місцем / Фото Вoredpanda


Хто ще так може спати / Фото Вoredpanda


Можемо лише позаздрити винахідливості / Фото Вernd Hagemann


Цікаво, де в цей час дитина / Фото Вernd Hagemann


Ніби в утробі / Фото Вernd Hagemann