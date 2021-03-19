Міжнародний день сну: кумедні фотографії людей, які задрімали там, де не треба

Щороку кожної другої п’ятниці березня у світі відзначають День сну, створений Міжнародною асоціацією медицини сну. Свято, якому виповнилося 13 років, цьогоріч припало на 19 березня.

Головне його завдання – пропагувати користь правильного і здорового сну, а також привернути увагу людей в усьому світі до його проблем, зокрема, щодо порушення режиму повноцінного відпочинку.

Важливо Ліки для серця викликають серйозні проблеми зі сном

Все, що потрібно знати про сон

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Дорослі мають спати щонайменше 7 годин на добу.

Молодь і люди з хронічними недугами потребують 9 годин сну.

Недосипання спричиняє загальну млявість, уповільнення реакції, погіршує здатність приймати рішення.

Якщо регулярно недосипати, збільшуються ризики появи хронічних захворювань таких як діабет, серцево-судинні недуги, гіпертонія, ожиріння, порушення імунної системи та погіршення психічного здоров’я тощо.

Проблеми зі сном є також одним із чинників передчасного старіння клітин.

Три складові якісного сну від науковців

Тривалість. Ви повинні спати достатньою, щоб ваш організм встиг відпочити й підготуватися до наступного дня.

Ви повинні спати достатньою, щоб ваш організм встиг відпочити й підготуватися до наступного дня. Безперервність. Періоди сну мають безупинно переходити один в інший.

Періоди сну мають безупинно переходити один в інший. Глибина. Сон має бути достатньо глибоким, щоб відновлювати життєві сили.

Люди, які задрімали там, де не треба

Джерело: Вoredpanda і ВВС

У світі існує два типи людей: ті, хто може заснути, коли й де завгодно, і всі інші. Можливість швидко заснути це – здібність, яка дається не усім. Але мінус випадкової та невимушеної дрімоти полягає в тому, що люди можуть опинятися в кумедних позах. І якщо поруч опиниться "мисливець" за компроматом, є велика імовірність стати "зіркою" інтернету. Ось вони, наші герої.



Найкращий привід для спільної фотографії / Фото Вoredpanda



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Чудова книга, треба обов'язково прочитати / Фото Вoredpanda



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Головне – не робити різких рухів / Фото Вoredpanda



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Ну не дадуть на роботі спокійно поспати / Фото Вoredpanda



Респект за роботу над спальним місцем / Фото Вoredpanda



Хто ще так може спати / Фото Вoredpanda



Можемо лише позаздрити винахідливості / Фото Вernd Hagemann



Цікаво, де в цей час дитина / Фото Вernd Hagemann



Ніби в утробі / Фото Вernd Hagemann