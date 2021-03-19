Ежегодно каждую вторую пятницу марта в мире отмечают День сна, созданный Международной ассоциацией медицины сна. Праздник, которому исполнилось 13 лет, в этом году пришелся на 19 марта.

Главная его задача – пропагандировать пользу правильного и здорового сна, а также привлечь внимание людей во всем мире к его проблемам, в частности, по нарушению режима полноценного отдыха.

Важно Лекарства для сердца вызывают серьезные проблемы со сном

Все, что нужно знать о сне

Источник: Центр общественного здоровья МОЗ Украины

Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки.

Молодежь и люди с хроническими недугами нуждаются в 9 часах сна.

Недосыпание вызывает общую вялость, замедление реакции, ухудшает способность принимать решения.

Если регулярно недосыпать, увеличиваются риски появления хронических заболеваний таких как диабет, сердечно-сосудистые недуги, гипертония, ожирение, нарушения иммунной системы и ухудшение психического здоровья и тому подобное.

Проблемы со сном являются также одним из факторов преждевременного старения клеток.

Три составляющие качественного сна от ученых

Продолжительность. Вы должны спать достаточно, чтобы ваш организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню.

Вы должны спать достаточно, чтобы ваш организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню. Непрерывность. Периоды сна должны непрерывно переходить один в другой.

Периоды сна должны непрерывно переходить один в другой. Глубина. Сон должен быть достаточно глубоким, чтобы восстанавливать жизненные силы.

Люди, которые задремали там, где не надо

Источник: Вoredpanda и ВВС

В мире существует два типа людей: те, кто может заснуть когда и где угодно, и все остальные. Возможность быстро заснуть это – способность, которая дается не всем. Но минус случайной и легкой дремоты заключается в том, что люди могут оказываться в забавных позах. И если рядом окажется "охотник" за компроматом, есть большая вероятность стать "звездой" интернета. Вот они, наши герои.



Лучший повод для совместной фотографии / Фото Вoredpanda



Очень гибкая бортпроводница / Фото Вoredpanda



Видимо, родители долго искали, где пропал ребенок / Фото Вoredpanda



Вода, свежий воздух, романтика / Фото Вoredpanda



Сначала наливал, теперь издевается / Фото Вoredpanda



Чем не спальное место / Фото Вoredpanda



Замечательная книга, надо обязательно прочитать / Фото Вoredpanda



С отцом можно сделать такое лишь когда он спит / Фото Вoredpanda



Главное – не делать резких движений / Фото Вoredpanda



И такое бывает / Фото Вoredpanda



Ну не дадут на работе спокойно поспать / Фото Вoredpanda



Респект за работу над спальным местом / Фото Вoredpanda



Кто еще так может спать / Фото Вoredpanda



Можем лишь позавидовать изобретательности/ Фото Вernd Hagemann



Интересно, где в это время ребенок / Фото Вernd Hagemann



Будто в утробе / Фото Вernd Hagemann