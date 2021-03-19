Международный день сна: забавные фотографии людей, которые задремали там, где не надо
Ежегодно каждую вторую пятницу марта в мире отмечают День сна, созданный Международной ассоциацией медицины сна. Праздник, которому исполнилось 13 лет, в этом году пришелся на 19 марта.
Источник:24 канал
Главная его задача – пропагандировать пользу правильного и здорового сна, а также привлечь внимание людей во всем мире к его проблемам, в частности, по нарушению режима полноценного отдыха.
Важно Лекарства для сердца вызывают серьезные проблемы со сном
Все, что нужно знать о сне
Источник: Центр общественного здоровья МОЗ Украины
- Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки.
- Молодежь и люди с хроническими недугами нуждаются в 9 часах сна.
- Недосыпание вызывает общую вялость, замедление реакции, ухудшает способность принимать решения.
- Если регулярно недосыпать, увеличиваются риски появления хронических заболеваний таких как диабет, сердечно-сосудистые недуги, гипертония, ожирение, нарушения иммунной системы и ухудшение психического здоровья и тому подобное.
- Проблемы со сном являются также одним из факторов преждевременного старения клеток.
Три составляющие качественного сна от ученых
- Продолжительность. Вы должны спать достаточно, чтобы ваш организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню.
- Непрерывность. Периоды сна должны непрерывно переходить один в другой.
- Глубина. Сон должен быть достаточно глубоким, чтобы восстанавливать жизненные силы.
Люди, которые задремали там, где не надо
Источник: Вoredpanda и ВВС
В мире существует два типа людей: те, кто может заснуть когда и где угодно, и все остальные. Возможность быстро заснуть это – способность, которая дается не всем. Но минус случайной и легкой дремоты заключается в том, что люди могут оказываться в забавных позах. И если рядом окажется "охотник" за компроматом, есть большая вероятность стать "звездой" интернета. Вот они, наши герои.
Лучший повод для совместной фотографии / Фото Вoredpanda
Очень гибкая бортпроводница / Фото Вoredpanda
Видимо, родители долго искали, где пропал ребенок / Фото Вoredpanda
Вода, свежий воздух, романтика / Фото Вoredpanda
Сначала наливал, теперь издевается / Фото Вoredpanda
Чем не спальное место / Фото Вoredpanda
Замечательная книга, надо обязательно прочитать / Фото Вoredpanda
С отцом можно сделать такое лишь когда он спит / Фото Вoredpanda
Главное – не делать резких движений / Фото Вoredpanda
И такое бывает / Фото Вoredpanda
Ну не дадут на работе спокойно поспать / Фото Вoredpanda
Респект за работу над спальным местом / Фото Вoredpanda
Кто еще так может спать / Фото Вoredpanda
Можем лишь позавидовать изобретательности/ Фото Вernd Hagemann
Интересно, где в это время ребенок / Фото Вernd Hagemann
Поделиться новостью