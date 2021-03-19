Міжнародний день сну: кумедні фотографії людей, які задрімали там, де не треба
Щороку кожної другої п’ятниці березня у світі відзначають День сну, створений Міжнародною асоціацією медицини сну. Свято, якому виповнилося 13 років, цьогоріч припало на 19 березня.
Джерело:24 канал
Головне його завдання – пропагувати користь правильного і здорового сну, а також привернути увагу людей в усьому світі до його проблем, зокрема, щодо порушення режиму повноцінного відпочинку.
Важливо Ліки для серця викликають серйозні проблеми зі сном
Все, що потрібно знати про сон
Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України
- Дорослі мають спати щонайменше 7 годин на добу.
- Молодь і люди з хронічними недугами потребують 9 годин сну.
- Недосипання спричиняє загальну млявість, уповільнення реакції, погіршує здатність приймати рішення.
- Якщо регулярно недосипати, збільшуються ризики появи хронічних захворювань таких як діабет, серцево-судинні недуги, гіпертонія, ожиріння, порушення імунної системи та погіршення психічного здоров’я тощо.
- Проблеми зі сном є також одним із чинників передчасного старіння клітин.
Три складові якісного сну від науковців
- Тривалість. Ви повинні спати достатньою, щоб ваш організм встиг відпочити й підготуватися до наступного дня.
- Безперервність. Періоди сну мають безупинно переходити один в інший.
- Глибина. Сон має бути достатньо глибоким, щоб відновлювати життєві сили.
Люди, які задрімали там, де не треба
Джерело: Вoredpanda і ВВС
У світі існує два типи людей: ті, хто може заснути, коли й де завгодно, і всі інші. Можливість швидко заснути це – здібність, яка дається не усім. Але мінус випадкової та невимушеної дрімоти полягає в тому, що люди можуть опинятися в кумедних позах. І якщо поруч опиниться "мисливець" за компроматом, є велика імовірність стати "зіркою" інтернету. Ось вони, наші герої.
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