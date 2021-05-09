5 серіалів про материнство, фінал яких неможливо передбачити

Мама – це найрідніша людина для кожного з нас. Незалежно від віку, вона завжди хвилюється за нас і радіє нашим досягненням. Іноді мами окутують нас своєю гіперопікою, а іноді навпаки – проявляють свої почуття на відстані. Але попри всю їхню різницю у поглядах на виховання, усім мамам характерні однакові прояви любові та турботи.

Можливо, саме тому в кіноіндустрії існує багато серіалів на цю тематику, зворушливу та смішну, іноді таку, що змушує задуматися та проаналізувати свої слова та вчинки.

До Дня матері ми зібрали 5 найкращих серіалів, які зможуть у вас викликати найщиріші емоції.

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1. "Джинні й Джорджія" / "Ginny & Georgia"

2021драмедія1050-58 хв.Бріанн Гові, Антоніа Джентрі, Дизель ла Торрака, Дженніфер Робертсон, Фелікс Маллард, Сара Вейсґлесс, Скотт Портер, Реймонд Еблек

У серіалі розповідається історія п'ятнадцятирічної Джинні та її тридцятилітньої мами, яку звати Джорджія. Попри свій вік Джинні поводить себе розсудливо та мудро, на відміну від своєї мами, яка постійно робить несподівані "вихідки". Дівчата переїжджають у нове місто, де на них чекатиме нове життя. І все було б добре, якби минуле не так наполегливо про себе нагадувало б. Що чекає на Джинні та Джорджію – дивіться у свіженькому серіалі від Netflix.

"Джинні й Джорджія" дивіться трейлер:

2. "Велика маленька брехня" / "Big Little Lies"

2017драмедія, класичний детектив1452-58 хв.Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Александр Скашгорд, Адам Скотт, Зої Кравітц, Джеймс Таппер, Джеффрі Нордлінг, Лора Дерн

Детективний серіал виробництва HBO знято на основі світового бестселера Ліани Моріарті. У центрі сюжету п'ять сімей, які живуть у каліфорнійському містечку Монтерей. Кожна сім'я живе практично ідеальним життям: виховує дітей, заробляє кошти, має час на хобі. Але з часом з'ясовується, що в усіх є свої проблеми, негаразди й скелети в шафі. З початком навчального року не лише на дітей чекали нові емоції та враження. На усіх п'ятьох мам чекав особливий "сюрприз", який призвів до неочікуваних наслідків…і до зйомок другого сезону серіалу.

"Велика маленька брехня" дивіться трейлер:

3. "Усюди жевріють пожежі" / "Little Fires Everywhere"

2020драма53-66 хв.Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі Девітт, Джошуа Джексон, Джейд Петтіджон, Джордан Ельзасс

Мінісеріал створений на основі однойменного роману Селесте Інг. У центрі сюжету Елена Річардсон – заможна та впливова жінка, любляча мати та дружина, у якої в один момент все піде не по плану. Спочатку життя Елени здається ідеальним та щасливим, але коли в місто приїжджає художниця Мія Воррен, у житті сім'ї Річардсон розпочинається новий етап, який наповнений жахливими подіями.

"Усюди жевріють пожежі" дивіться трейлер:

4. "Працюючі мами" / "Workin' Moms"

2017драмедія4722 хв.Кетрін Рейтман, Джессалін Ванлім, Дані Кінд, Джуно Рінальді

У серіалі у лайтовому форматі розповідаються історії чотирьох жінок: Кейт, Енн, Френкі та Дженні. Усі вони регулярно намагаються поєднувати життя матері та жінки, але це не завжди їм вдається. Збираючись у групу підтримки, жінки обговорюють спільний досвід, негаразди, розчарування та очікування. Періодично кожна з них натрапляє на труднощі, що виникають у мам, які намагаються поєднати виховання дитини з роботою.

"Працюючі мами" дивіться трейлер:

5. "Удавання" / "The Act"

2019драма48-60 хв.Патриція Аркетт, Джої Кінг, Анна-Софія Робб, Хлоя Севіньї, Келам Ворті, Марго Мартіндейл

Американський кримінальний мінісеріал заснований на реальних подіях. У центрі сюжету Джипсі Бланшар, яку специфічно опікає її мама Ді-Ді. Ця опіка виходить із-під контролю і з часом призводить до того, що Джипсі дізнається страшні секрети. Один із них стає причиною для вбивства.

"Удавання" дивитися трейлер: