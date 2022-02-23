Чудова ідея подарунку: як створити найкращий бокс для іменинника

Подарунковий бокс на день народження – це один з найкращих варіантів для іменинника. Адже туди можна покласти все, що завгодно!

Для того, щоб створити подарунковий бокс, вам не потрібно витрачати багато зусиль. Варто лиш придбати гарну коробку та визначитися, що найбільше любить іменинник.

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Як зробити подарунковий бокс

Вам знадобиться:

подарунокова коробка на свій смак;

крафтовий або кольоровий папір;

будь-який вміст, що сподобається імениннику;

ваші спільні фотографії;

клей;

ручка.

Для початку слід визначитися, які подарунки покласти в бокс. Якщо день народження у подруги, то можна купити косметику, парфуми, милу канцелярію, солодощі тощо.

Якщо іменинник – чоловік, то можна придбати ремінь, гаманець, солодощі, алкоголь, аксесуари до авто тощо.

Після того, коли ви придбаєте потрібні речі, то гарно складіть їх у бокс. Для цього постеліть на дно коробки крафтовий папір. Можна додати також конфеті. Тоді поскладайте подарунки так, щоб вони не закривали один на одного. Спочатку покладіть більш об'ємні речі, а тоді вже – менші.



Подарунковий бокс дівчині / Фото Unsplash

Радимо доповнити бокс такими приємними дрібничками:

фотографії. Наклейте спільні світлини з ваших улюблених моментів. Найкращими тут будуть Polaroids;

повідомлення. Напишіть від руки миле повідомлення на подарунковій етикетці або на зворотному боці кришки;

улюблений колір. Якщо ви знаєте улюблений колір іменинника, то краще зробити подарунок саме в такому стилі. Наприклад, можна підібрати солодощі з упаковкою фіолетового кольору.

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