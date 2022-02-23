Для того чтобы создать подарочный бокс, вам не нужно тратить много усилий. Стоит только приобрести хорошую коробку и определиться, что больше всего любит именинник.
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Как сделать подарочный бокс
Вам понадобится:
- подарочная коробка по своему вкусу;
- крафтовая или цветная бумага;
- любое содержимое, понравившееся имениннику;
- ваши общие фотографии;
- клей;
- ручка.
Для начала следует определиться, какие подарки положить в бокс. Если день рождения у подруги, то можно купить косметику, парфюмерию, милую канцелярию, сладости и другое.
Если именинник – мужчина, то можно приобрести ремень, кошелек, сладости, алкоголь, аксессуары к авто и другое.
После того, как вы приобретете нужные вещи, то хорошо сложите их в бокс. Для этого постелите на дно коробки крафтовую бумагу. Можно добавить также конфетти. Тогда разложите подарки так, чтобы они не закрывали друг на друга. Сначала положите более объемные вещи, а потом уже – поменьше.
Подарочный бокс девушке / Фото Unsplash
Советуем дополнить бокс такими приятными безделушками:
фотографи. Наклейте общие фотографии из ваших любимых моментов. Лучшими здесь будут Polaroids;
сообщения . Напишите от руки милое сообщение на подарочной этикетке или на оборотной стороне крышки;
любимый цвет. Если вы знаете любимый цвет именинника, лучше сделать подарок именно в таком стиле. К примеру, можно подобрать сладости с упаковкой фиолетового цвета.