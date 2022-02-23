Для того чтобы создать подарочный бокс, вам не нужно тратить много усилий. Стоит только приобрести хорошую коробку и определиться, что больше всего любит именинник.

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Как сделать подарочный бокс

Вам понадобится:

подарочная коробка по своему вкусу;

крафтовая или цветная бумага;

любое содержимое, понравившееся имениннику;

ваши общие фотографии;

клей;

ручка.

Для начала следует определиться, какие подарки положить в бокс. Если день рождения у подруги , то можно купить косметику, парфюмерию, милую канцелярию, сладости и другое.

Если именинник – мужчина , то можно приобрести ремень, кошелек, сладости, алкоголь, аксессуары к авто и другое.

После того, как вы приобретете нужные вещи, то хорошо сложите их в бокс. Для этого постелите на дно коробки крафтовую бумагу. Можно добавить также конфетти. Тогда разложите подарки так, чтобы они не закрывали друг на друга. Сначала положите более объемные вещи, а потом уже – поменьше.



Подарочный бокс девушке / Фото Unsplash

Советуем дополнить бокс такими приятными безделушками :

фотографи . Наклейте общие фотографии из ваших любимых моментов. Лучшими здесь будут Polaroids;

сообщения . Напишите от руки милое сообщение на подарочной этикетке или на оборотной стороне крышки;

любимый цвет . Если вы знаете любимый цвет именинника, лучше сделать подарок именно в таком стиле. К примеру, можно подобрать сладости с упаковкой фиолетового цвета.