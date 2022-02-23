Для того, щоб створити подарунковий бокс, вам не потрібно витрачати багато зусиль. Варто лиш придбати гарну коробку та визначитися, що найбільше любить іменинник.

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Як зробити подарунковий бокс

Вам знадобиться:

подарунокова коробка на свій смак;

крафтовий або кольоровий папір;

будь-який вміст, що сподобається імениннику;

ваші спільні фотографії;

клей;

ручка.

Для початку слід визначитися, які подарунки покласти в бокс. Якщо день народження у подруги, то можна купити косметику, парфуми, милу канцелярію, солодощі тощо.

Якщо іменинник – чоловік, то можна придбати ремінь, гаманець, солодощі, алкоголь, аксесуари до авто тощо.

Після того, коли ви придбаєте потрібні речі, то гарно складіть їх у бокс. Для цього постеліть на дно коробки крафтовий папір. Можна додати також конфеті. Тоді поскладайте подарунки так, щоб вони не закривали один на одного. Спочатку покладіть більш об'ємні речі, а тоді вже – менші.



Подарунковий бокс дівчині / Фото Unsplash

Радимо доповнити бокс такими приємними дрібничками:

фотографії. Наклейте спільні світлини з ваших улюблених моментів. Найкращими тут будуть Polaroids;

повідомлення. Напишіть від руки миле повідомлення на подарунковій етикетці або на зворотному боці кришки;

улюблений колір. Якщо ви знаєте улюблений колір іменинника, то краще зробити подарунок саме в такому стилі. Наприклад, можна підібрати солодощі з упаковкою фіолетового кольору.

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