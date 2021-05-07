Виявляється смак чаю можна зіпсувати неправильним заварюванням. Тому ми вам розкриємо декілька секретів, як правильно заварювати цей напій.
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Не варто заливати чай окропом
Ніколи не заливайте чай окропом, інакше можна спалити чайні листи. А ось залити окропом трави або фрукти просто відмінна ідея.
Температуру води для заварювання можна визначити без термометра. Як тільки з'являється пар і чайник починає трохи вібрувати – це приблизно 65 – 75 °C. А коли вода починає пузиритися – це 85 – 90 °C.
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Використовуйте тільки свіжу воду для заварювання чаю
При кип'ятінні води повторно на стінках чайника осідають мінеральні речовини й утворюється накип. А ще з води випаровується кисень, який необхідний для правильного заварювання чаю.
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Заварюйте чай відповідно до пропорції
1 чайна ложка на 1 чашку. Ніколи не додавайте додаткову ложку чаю. Додаючи її, ви не зробите його міцнішим, він просто втратить свій унікальний аромат.
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Зніміть кришку з чайника, поки чай заварюється
Це насичує листя киснем і допомагає аромату розкритися.
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Порядок інгредієнтів має значення
Якщо ви п'єте чай, заварений в чайнику, налийте в чашку спочатку молоко, а тільки потім чай. Таким чином молоко нагріється до тієї ж температури, що і чай, і напій буде ароматнішим. Якщо ж ви додасте молоко в останню чергу, то охолоне сам чай.
Якщо ви заварюєте чайний пакетик, то молоко слід додати у кінці
Покладіть пакетик в гарячу воду на 3 хвилини, щоб він міг заваритися, вийміть його, а потім вже додайте молоко. Якщо ви наллєте молоко відразу ж, то жир може покрити листя і не дасть їм заваритися.
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Вийміть листя з чайника, після того, як він заварився
Не викидайте листя, ви можете їх повторно заварити пізніше.
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Ніколи не віджимайте пакетик об стінку чашки
Інакше ви вичавите корисні речовини й чай стане гірким. Просто вийміть його. Якщо ви любите міцний чай з трохи гірким присмаком, спробуйте чай ассам.
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