Оказывается вкус чая можно испортить неправильным завариванием. Поэтому мы вам раскроем несколько секретов, как правильно заваривать этот напиток.

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Не стоит заливать чай кипятком

Никогда не заливайте чай кипятком, иначе можно сжечь чайные листья. А вот залить кипятком травы или фрукты просто отличная идея.

Температуру воды для заваривания можно определить без термометра. Как только появляется пар и чайник начинает немного вибрировать – это примерно 65 – 75 ° C. А когда вода начинает пузыриться – это 85 – 90 ° C.



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Используйте только свежую воду для заваривания чая

При кипячении воды повторно на стенках чайника оседают минеральные вещества и образуется накипь. А еще из воды испаряется кислород, который необходим для правильного заваривания чая.



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Заваривайте чай в соответствии с пропорцией

1 чайная ложка на 1 чашку. Никогда не добавляйте дополнительную ложку чая. Добавляя ее, вы не сделаете его крепче, он просто потеряет свой уникальный аромат.



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Снимите крышку с чайника, пока чай заваривается

Это насыщает листья кислородом и помогает аромату раскрыться.



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Порядок ингредиентов имеет значение

Если вы пьете чай, заваренный в чайнике, налейте в чашку сначала молоко, а только потом чай. Таким образом молоко нагреется до той же температуры, что и чай, и напиток будет ароматным. Если вы добавите молоко в последнюю очередь, то остынет сам чай.

Если вы завариваете чайный пакетик, то молоко следует добавить в конце

Положите пакетик в горячую воду на 3 минуты, чтобы он мог завариться, выньте его, а потом уже добавьте молоко. Если вы нальете молоко сразу же, то жир может покрыть листья и не даст им завариться.



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Выньте листья из чайника, после того, как он заварился

Не выбрасывайте листья, вы можете повторно заварить позже.



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Никогда не отжимайте пакетик о стенку чашки

Иначе вы выжмете полезные вещества и чай станет горьким. Просто выньте его. Если вы любите крепкий чай с немного горьким привкусом, попробуйте чай Ассам.



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