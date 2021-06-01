Чому вдома постійно безлад: 5 неочевидних помилок під час прибирання, які допускають всі

Постійно робите генеральне прибирання, щоденно витираєте пил, складаєте речі, а вдома все одно безлад? Тоді уважно ознайомтеся з 5 помилками, які допускають усі.

Знаючи їх, ви зможете краще організувати процеси прибирання і відповідно в результаті мати більше вільного часу на дозвілля та відпочинок.

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1. Неправильна послідовність дій

Правильна послідовність прибирання – це фактично і є та черепаха, на якій тримається увесь світ чистоти вашого дому. Саме тому дуже важливо робите усе правильно та послідовно. Не поспішайте з прибиранням того, що неправильно лежить і першочергово впадає в око. Хочете змінити постільну білизну та пропилососити, спершу подбайте про постіль.

Також краще спочатку робити сухе прибирання і лиш потім – вологе.

Продумайте, як краще організувати процес так, щоб прибираючи одне, ви не створювали безлад в іншому місці.

Організуйте правильну послідовність прибирання / Фото Pexels

2. Використання різних засобів для прибирання

Обов'язково придбайте або створіть самостійно спеціальні засоби для миття вікон, витирання меблів, миття підлоги тощо. Окрім цього, використовуйте різний інвентар для цього. Не використовуйте одну й ту ж ганчірку для витирання пилу, холодильника та підвіконня.

3. Несистемне прибирання

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Обов’язково заздалегідь продумайте, де та як краще поприбирати. Чітко дотримуйтеся свого плану і завжди розпочинайте прибирання за правилом "зверху-вниз". Це означає, що спочатку витирайте гардини, люстру, шафу тощо. Потім – столи, тумбочки, стільці й наприкінці – підлогу.

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4. Нехтування сучасною технікою

Якщо маєте можливість, не обмежуйте себе в покупці практичної техніки, яка допоможе краще пилососи, мити підлогу чи вікна. Це ті витрати, як по-справжньому можуть спростити вам побут.

По можливості купуйте сучасну багатофункціональну техніку / Фото Pexels

5. Використання піпідастру

Використовуючи щітку для змахування пилу, ви не робите ваші меблі чистішими. Так, завдяки яскравому піпідастру процес прибирання проходить цікавіше та веселіше. Але під час змахування пил підіймається вгору, а потім опускається на ті ж самі меблі або на підлогу.

Краще відмовтеся від використання піпідастру / Фото Pexels