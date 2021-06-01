Зная их, вы сможете лучше организовать процессы уборки и соответственно в результате иметь больше свободного времени на досуг и отдых.

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1. Неправильная последовательность действий

Правильная последовательность уборки – это фактически и есть черепаха, на которой держится весь мир чистоты вашего дома. Именно поэтому очень важно делать все правильно и последовательно. Не спешите с уборкой того, что неправильно лежит и в первую очередь бросается в глаза. Хотите сменить постельное белье и пропылесосить, сначала позаботьтесь о постельном белье.

Также лучше сначала делать сухую уборку и лишь затем – влажную.

Продумайте, как лучше организовать процесс так, чтобы убирая одно, вы не создавали беспорядок в другом месте.

Организуйте правильную последовательность уборки / Фото Pexels

2. Использование различных средств для уборки

Обязательно приобретите или создайте самостоятельно специальные средства для мытья окон, вытирание мебели, мытье полов и тому подобное. Кроме этого, используйте разный инвентарь для этого. Не используйте одну и ту же тряпку для вытирания пыли, холодильника и подоконников.

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3. Несистемная уборка

Обязательно заранее продумайте, где и как лучше убрать. Четко придерживайтесь своего плана и всегда начинайте уборку по правилу «сверху вниз». Это означает, что сначала вытирайте гардины, люстру, шкаф и тому подобное. Затем - столы, тумбочки, стулья и в конце – пол.

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4. Пренебрежение современной техники

Если есть возможность, не ограничивайте себя в покупке практической техники, которая поможет лучше пылесосы, мыть пол или окна. Это те расходы, которые по-настоящему могут упростить вам быт.

По возможности покупайте современную многофункциональную технику / Фото Pexels

5. Использование пипидастра

Используя щетку для смахивания пыли, вы не делаете вашу мебель чище. Да, благодаря яркому пипидастра процесс уборки проходит интереснее и веселее. Но при смахивании пыль поднимается, а затем опускается на ту же мебель или на пол.

Лучше откажитесь от использования пипидастра / Фото Pexels