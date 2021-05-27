А ще оцет, навіть найдешевший, дуже полегшує процес прання. Завдяки йому ваш одяг завжди буде бездоганно чистим, а білі речі стануть просто білосніжними!
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1. Плями на комірах
Якщо на сорочках, блузках чи футболках тривалий час ви не можете позбутися старих плям на комірах чи пахвах, – вам допоможе оцет. Для цього перед пранням злегка збризніть місця оцтом і залиште на 10 хвилин. Потім після звичайного прання від плям на речах не залишиться й сліду.
Оцет допоможе позбутися плям на комірі / Фото haber7
2. Линяє одяг
Кольоровий одяг не буде линяти, якщо перед пранням його замочити в оцтовому розчині. Для його приготування варто використовувати оцет та воду у пропорції 1:1.
3. Неприємний запах спортивного одягу
Якщо під час прання спортивний одяг іноді зберігає неприємний запах поту, цей лайфхак для вас. Перед пранням додайте декілька ложок оцту у пральну машинку і запустіть процес. Речі матимуть свіжий аромат.
Завдяки оцту одяг матиме приємний аромат / Фото 3a2ilati
4. Відбілювання речей
Якщо ви хочете відбілити світлі речі від сірих плям, додайте в пральну машину склянку оцту. Якщо плями "старі", речі перед пранням потрібно попередньо замочити у розчині, приготовленому з оцту та води у пропорції 2:5 відповідно.
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5. Жорстка постільна білизна
Для того, щоб нова постільна білизна була приємна на дотик та комфортна, її можна випрати, з додаванням оцту в контейнер для рідких пральних засобів. Результат вас приємно вразить.
6. Пральна машинка
Якщо ви хочете, щоб ваша пральна машина була в ідеальному стані, її потрібно періодично дезінфікувати. Для цього можна використати оцет. Зокрема, у відділ для рідких пральних засобів влийте п'ять склянок оцту і запустіть звичайний режим прання.
Простий спосіб доглядати за пральною машиною / Фото Cadena100
Використовуючи оцет для розв'язання зазначених проблем, обов'язково враховуйте особливості своєї пралки. Для цього перегляньте інструкцію до свого приладу.