Якщо ви будете робити ці помилки, всі старання буду марними. Ми допоможемо зробити процес схуднення приємним, а результат – швидким.

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Помилки при схудненні, яких не варто припускатись

Різкий перехід на правильний раціон

Якщо ще вчора ви не відмовляли собі у солодкому і завзято наминали булочки та цукерки, а сьогодні вирішили різко перейти на правильне харчування – це погане рішення. На тлі таких різких змін через голодні стреси та одноманітну їжу підвищується кортизол – гормон, який виробляється корою наднирників. Такий радикальний підхід до здорового харчування у більшості випадків призведе до зривів.



Підготуйте свій організм до правильного харчування / Фото Unsplash

Споживання менше ніж 1000 – 1300 ккал на добу

Якщо знизити споживання їжі до мінімуму і не давати організму потрібні калорії для функціонування, то теж зустрінетесь із наслідками діяльності кортизолу. Його високий рівень провокує розпад глікогену до глюкози. Це відбувається для того, щоб дати організму додаткову енергію для існування. Висока глюкоза, своєю чергою, знижує чутливість клітин до інсуліну і формується інсулінорезистентність.

Неправильна структура харчування



Організм потребує збалансованого харчування / Фото Unsplash

Правильне харчування має бути збалансованим та включати білки, жири і вуглеводи. Якщо ви виключите з раціону жири або ж зменшите вживання білка – це не дасть бажаних результатів. Тож, перед тим, як переходити на правильне харчування, варто дізнатись про впливи їжі на організм.

Стан здоров'я



Слідкуйте за станом здоров'я / Фото Unsplash

Часом трапляється, що фізичні навантаження і правильне харчування не дають бажаних результатів. Тоді варто звернутись до фахівців та провести діагностику, яка стане початковою точкою змін. Голодні дієти лише погіршують стан і самопочуття та призводять до зривів.

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