Если вы будете делать эти ошибки, все старания буду напрасными. Мы поможем сделать процесс похудения приятным, а результат – быстрым.

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Ошибки при похудении, которых не стоит допускать

Резкий переход на правильный рацион

Если еще вчера вы не отказывали себе в сладком и упорно уплетали булочки и конфеты, а сегодня решили резко перейти на правильное питание – это плохое решение. На фоне таких резких изменений из-за голодных стрессов и однообразной пищи повышается кортизол – гормон, который вырабатывается корой надпочечников. Такой радикальный подход к здоровому питанию в большинстве случаев приведет к срывам.



Подготовьте свой организм к правильному питанию / Фото Unsplash

Потребление менее 1000 – 1300 ккал в сутки

Если снизить потребление пищи до минимума и не давать организму нужны калории для функционирования, то тоже встретитесь с последствиями деятельности кортизола. Его высокий уровень провоцирует распад гликогена до глюкозы. Это происходит для того, чтобы дать организму дополнительную энергию для существования. Высокая глюкоза, в свою очередь, снижает чувствительность клеток к инсулину и формируется инсулинорезистентность.

Неправильная структура питания



Организм нуждается в сбалансированном питании / Фото Unsplash

Правильное питание должно быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. Если вы исключите из рациона жиры или уменьшите употребление белка – это не даст желаемых результатов. Поэтому, перед тем, как переходить на правильное питание, стоит узнать о влиянии пищи на организм.

Состояние здоровья



Следите за состоянием здоровья / Фото Unsplash

Иногда случается, что физические нагрузки и правильное питание не дают желаемых результатов. Тогда стоит обратиться к специалистам и провести диагностику, которая станет начальной точкой изменений. Голодные диеты только усугубляют состояние и самочувствие и приводят к срывам.

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