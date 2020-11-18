Доведено, що гаджети погано впливають на сон. Тому якщо ви маєте звичку перед сном "залипати" в них, спробуйте замінити її на іншу, наприклад, почитати цікаву книгу.

Багато з нас замість сну вибирає гаджет, а 50% посеред ночі перевіряють смартфон без особливої причини. Хоч це і не найшкідливіші звички, але все ж таки вони впливають на людину та її організм. Ідеї 24 розповідають, до чого це може призвести і як навчитися відмовитися від гаджетів перед сном.

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Чому краще обходитися без смартфона перед сном

1. Ми пізніше засинаємо і менше спимо

По-перше, ми звикли перед сном переглядати Facebook, TikTok тощо і тому не можемо просто так взяти та відмовитися від них. Соціальні мережі та медіа переповнені інформацією, яка розрахована, щоб користувачі якомога довше були в мережі. Алгоритми соціальних мереж налаштовані так, щоб стимулювати вироблення дофаміну – гормону, який змушує нас натискати на посилання, переглядати ще більше постів, ставити лайки й усі ці дії обіцяють нам швидке задоволення. І тому "Переглянутий ще один ролик" непомітно перетворюється на "Як вже третя година ночі?".



Навчіться відмовлятися від перегляду соціальних мереж на ніч / Фото pexels

По-друге, гаджети позбавляють нас сну. Оскільки світло від екрана блокує вироблення мелатоніну, люди, які перед тим, як йти спати, користуються ноутбуками, планшетами не можуть заснути щонайменше годину.

В результаті, ми відпочиваємо менше, імунітет нашого організму ослаблюється і тому збільшується ризик захворіти на різні хвороби.

2. Ми стаємо неспокійними

Соціальні мережі налаштовують нас на стан тривоги, через який ми постійно переживаємо, що не встигаємо, відстаємо в чомусь від друзів, знайомих і просто випадкових людей.

Люди, які багато часу проводять у телефоні, схильні прокидатися посеред ночі та знову хапатися за нього. Виявилося, що це замкнуте коло: людина, заходячи у мережу, перестає хвилюватися, але тим самим позбавляє себе сну і стає ще більш тривожною.

З кожного куточка світу на нас сиплються неприємні новини, які змушують нервувати ще більше.

3. Ми занадто залежні

Постійне сидіння у мережі перетворюється неначе у ритуал, без якого ми не можемо обійтися. Якщо відключити електрику, інтернет, забрати у нас телефон, ми будемо відчувати тривожність, неначе забрали частинку нашого тіла.

Поради, як засинати без смартфона

Вам пощастило, якщо ви не залежні від гаджета, якщо ви що з ним, що без нього, вчасно засинаєте та спите мінімум сім годин на добу. Але якщо у вас є проблема зі сном, то для початку спробуйте відмовитися від гаджета хоча б на годину перед сном. У зв'язку з цим психологи рекомендують:

1. Придумайте собі інший ритуал

Лягти в ліжко, вимкнути світло, накритися ковдрою і зразу заснути ви не зможете. Тому придумайте приємне та спокійне заняття, яким би ви могли займатися перед сном, замінивши тим самим гаджет.



Читайте на ніч цікаву книгу і ваш сон стане міцнішим / Фото pexels

Варіантів багато – читання, малювання, перегляд фільму, прослуховування музики. Але є важлива умова: не використовувати підсвічування екрану. Учені з'ясували, що люди, які перед сном читають паперову книгу, засинають швидше, ніж ті, хто читають з іншого гаджета чи планшета.

2. Не залишайте телефон поруч з ліжком

Більшість з нас використовує будильник на смартфоні: гаджет лежить на тумбочці або під подушкою – тим самим, підштовхуючи його взяти. Можна захистити себе від цієї спокуси та поставити телефон заряджатися в сусідній кімнаті, а як будильник використовувати електронний годинник або фітнес-браслет.

3. Привчайте себе не кидатися до смартфона

Ми так звикли до гаджетів, що майже не випускаємо їх з рук. І на кожний сигнал хапаємо його знову. І не має значення, що там: важливе повідомлення від близьких чи просто спам якогось додатку.

Ларрі Россен, професор психології державного Каліфорнійського університету, пропонує навчитися керувати своєю силою волі та в неробочий час не одразу реагувати на повідомлення, постійно збільшуючи час. Спочатку це може бути хвилина, потім п'ять хвилин, потім 15. Так ви зможете потренувати свою свідомість і відповідно вам буде набагато легше відмовитися від телефона перед сном.

4. Обмежуйте себе



Засинайте без телефона і ваш ранок буде чудовий / Фото pexels

Лікарі рекомендують за годину до сну не користуватися пристроями зі світловим екраном. Якщо самостійно це зробити не виходить, можна встановити додаток, який контролюватиме використання телефону або планшета, і налаштувати його так, щоб в певний час доступ до деяких функцій блокувався.

5. Увімкніть колірний фільтр

Жовтий колір на екрані блокує деякі шкідливі ефекти гаджетів. На відміну від блакитного світіння, він не перешкоджає виробленню мелатоніну. Тому, якщо вам ну ніяк не вдається заснути без девайсів, можна хоча б трохи собі допомогти. Також лікарі рекомендують тримати пристрій на відстані більше ніж 35 сантиметрів від очей.

6. Співайте в голові

Якщо ви не можете заснути, згадайте будь-яку пісню, яка вам подобається, і подумки повторіть її кілька разів.

Також лікарі рекомендують з силою стиснути м'язи, а потім різко розслабити. Ще можна спробувати дихальні вправи, медитацію, міорелаксацію.

7. Зверніться до фахівця

Якщо у вас проблеми з засинанням – то це симптом безсоння та відповідно привід сходити до лікаря, який призначить обстеження, випише ліки та, можливо, запропонує пройти терапію.