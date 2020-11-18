Доказано, что гаджеты плохо влияют на сон. Поэтому если вы имеете привычку перед сном "залипать" в них, попробуйте заменить ее на другую, например, почитайте интересную книгу.

Многие из нас вместо сна выбирают гаджет, а 50% среди ночи проверяют смартфон без особой причины. Хоть это и не вредные привычки, но все же они влияют на человека и его организм. Идеи 24 рассказывают, к чему это может привести и как научиться отказаться от гаджетов перед сном.

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Почему лучше обходиться без смартфона перед сном

1. Мы позже засыпаем и меньше спим

Во-первых, мы привыкли перед сном просматривать Facebook, TikTok и т.д. и поэтому не можем просто так взять и отказаться от них. Социальные сети и медиа переполнены информацией, которая рассчитана на то, чтобы пользователи как можно дольше были в сети. Алгоритмы социальных сетей настроены так, чтобы стимулировать выработку дофамина – гормона, который заставляет нас нажимать на ссылки, просматривать еще больше постов, ставить лайки и все эти действия обещают нам быстрое удовлетворение. И поэтому "Пересмотренный еще один ролик" незаметно переходит в "Как уже три часа ночи?".



Научитесь отказываться от пересмотра социальных сетей на ночь / Фото pexels

Во-вторых, гаджеты лишают нас сна. Поскольку свет от экрана блокирует выработку мелатонина, люди, которые перед тем, как идти спать, пользуются ноутбуками или планшетами, не могут заснуть по меньшей мере час.

В результате мы отдыхаем меньше, иммунитет нашего организма ослабляется и поэтому увеличивается риск заболеть различными болезнями.

2. Мы становимся беспокойными

Социальные сети настраивают нас на состояние тревоги, через которое мы постоянно переживаем, что не успеваем, отстаем в чем-то от друзей, знакомых и просто случайных людей.

Люди, которые много времени проводят в телефоне, склонны просыпаться посреди ночи и снова хвататься за него. Оказалось, что это замкнутый круг: человек, заходя в сеть, перестает волноваться, но тем самым лишает себя сна и становится еще более тревожным.

С каждого уголка мира на нас сыплются неприятные новости, которые заставляют нервничать еще больше.

3. Мы слишком зависимы

Постоянное сидение в сети превращается будто в ритуал, без которого мы не можем обойтись. Если отключить электричество, интернет, забрать у нас телефон, мы будем чувствовать тревожность, будто забрали частичку нашего тела.

Советы, как засыпать без смартфона

Вам повезло, если вы не зависите от гаджета, если вы что с ним, что без него, вовремя засыпаете и спите минимум 7 часов в сутки. Но если у вас есть проблема со сном, то для начала попробуйте отказаться от гаджета хотя бы на час перед сном. В связи с этим психологи рекомендуют:

1. Придумайте себе другой ритуал

Лечь в постель, выключить свет, накрыться одеялом и сразу заснуть вы не сможете. Поэтому придумайте приятное и спокойное занятие, каким бы вы могли заниматься перед сном, заменив тем самым гаджет.



Читайте на ночь интересную книгу и ваш сон станет крепче / Фото pexels

Вариантов много – это чтение, рисование, просмотр фильма, прослушивание музыки. Но важное условие: не использовать подсветку экрана. Ученые выяснили, что люди, которые перед сном читают бумажную книгу, засыпают быстрее, чем те, кто читает с гаджета или планшета.

2. Не оставляйте телефон рядом с кроватью

Большинство из нас использует будильник на смартфоне: гаджет лежит на тумбочке или под подушкой – тем самым, подталкивая его взять. Можно защитить себя от этого соблазна и поставить телефон заряжаться в соседней комнате, а как будильник использовать электронные часы или фитнес-браслет.

3. Приучайте себя не бросаться к смартфону

Мы так привыкли к гаджетам, что почти не выпускаем их из рук. И на каждый сигнал хватаем его снова. И не имеет значения, что там: важное сообщение от близких или просто спам какого-то приложения.

Ларри Россен, профессор психологии государственного Калифорнийского университета, предлагает научиться управлять своей силой воли и в нерабочее время не сразу реагировать на сообщения, постоянно увеличивая время. Сначала это может быть минута, потом пять минут, потом 15. Так вы сможете потренировать свое сознание и соответственно вам будет гораздо легче отказаться от телефона перед сном.

4. Ограничивайте себя



Засыпайте без телефона и ваше утро будет замечательный / Фото pexels

Врачи рекомендуют за час до сна не пользоваться устройствами со световым экраном. Если самостоятельно это сделать не получается, можно установить приложение, которое будет контролировать использование телефона или планшета, и настроить его так, чтобы в определенное время доступ к некоторым функциям блокировался.

5. Включите цветовой фильтр

Желтый цвет на экране блокирует некоторые вредные эффекты гаджетов. В отличие от голубого свечения, он не препятствует выработке мелатонина. Поэтому, если вам ну никак не удается заснуть без комплектующих, можно хотя бы немного себе помочь. Также врачи рекомендуют держать устройство на расстоянии более 35 см от глаз.

6. Пойте у себя в голове

Если вы не можете заснуть, вспомните любую песню, которая вам нравится, и мысленно повторите ее несколько раз.

Также врачи рекомендуют с силой сжать мышцы, а затем резко расслабить. Еще можно попробовать дыхательные упражнения, медитацию, миорелаксацию.

7. Обратитесь к специалисту

Если у вас проблемы с засыпанием – это симптом бессонницы и это повод сходить к врачу, который назначит обследование, выпишет лекарства и, возможно, предложит пройти терапию.