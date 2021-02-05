Чому шахи заслуговують на повагу: найцікавіше про найпопулярнішу гру

Шахи — найбільш поширена інтелектуальна спортивна гра у цілому світі, одна із найбільш захопливих настільних ігор. Вона не тільки цікава, але й корисна для розвитку логіки.

Джерело: 24 канал

У ній передбачено фізичний, інтелектуальний розвиток, тренування, самовладання і, звичайно ж, емоційна стійкість.

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І це ще не вичерпний перелік характеристик, які можна віднести до шахів. Хоча серед жителів України побутує думка, що шахи ніяк не можна назвати спортом.

Шахи були визнані одним з видів спорту більш ніж в 100 державах, а міжнародним олімпійським комітетом шахи були визнані офіційним видом спорту в 1999 році. Але й тоді шахи не були включені до програми олімпійських ігор. Даний вид спорту не єдиний, який не потрапив на олімпіаду. Для таких змагань проводяться інтелектуальні ігри.



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Багато людей вважають шахи ідеальним видом спорту, у якому не можна зламати руки, не вивихнути ноги й не отримати ніяких травм.

Гра має свою філософію. Це відмінний тренажер для гнучкості розуму та поліпшення пам'яті. Багато хто вважає, що регулярне заняття шахами – це психологічна школа успіху. Тож не дивно, що вона високо цінується і відзначається у 178 країнах світу. У даному спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на результат поєдинку.

Також шахіст повинен володіти хорошою фізичною підготовкою. Адже фізично нерозвинена і слабка людина не зможе проводити тренування, сидячи за дошкою, протягом багатьох годин. Ну і звичайно – це працездатність, самоорганізація і прагнення до перемоги.



Фото pixabay

Адже готуватися до змагань доводиться індивідуально. Отже, психологічний настрій грає важливу роль у подальшій перемозі, особливо, якщо майстерність суперників рівна.