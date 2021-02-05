Шахматы – наиболее распространенная интеллектуальная спортивная игра во всем мире, одна из самых захватывающих настольных игр. Она не только интересна, но и полезна для развития логики.

Источник: 24 канал

В ней предусмотрено физическое, интеллектуальное развитие, тренировка, самообладание и, конечно же, эмоциональная устойчивость.

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И это еще не все характеристики, которе можно отнести к шахматам. Хотя среди жителей Украины бытует мнение, что шахматы никак нельзя назвать спортом.

Шахматы были признаны одним из видов спорта более чем в 100 государствах, а международным олимпийским комитетом шахматы были признаны официальным видом спорта в 1999 году. Но и тогда шахматы не были включены в программу олимпийских игр. Данный вид спорта не единственный, который не попал на Олимпиаду. Для таких соревнований проводятся интеллектуальные игры.



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Многие люди считают шахматы идеальным видом спорта, в котором нельзя сломать руки, не вывихнуть ноги и не получить никаких травм.

Игра имеет свою философию. Это отличный тренажер для гибкости ума и улучшения памяти. Многие считают, что регулярное занятие шахматами – это психологическая школа успеха. Неудивительно, что она высоко ценится и отмечается в 178 странах мира. В данном спорте основное место занимает тактическое мышление, которое будет влиять на результат поединка.

Также шахматист должен обладать хорошей физической подготовкой. Ведь физически неразвитый и слабый человек не сможет проводить тренировки, сидя за доской, в течение многих часов. Ну и конечно – это работоспособность, самоорганизация и стремление к победе.



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Ведь готовиться к соревнованиям приходится индивидуально. Итак, психологический настрой играет важную роль в дальнейшей победе, особенно, если мастерство соперников ровная.