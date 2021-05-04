Нижче список 8 переваг відеоігор, про які ви й не здогадувалися.

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1. Зростає швидкість реакції

Швидкість реакції може сильно збільшитися, якщо грати в симулятори, ігри на спритність та екшн-ігри. У найкращих же геймерів швидкість досягає рівня підготовки військових льотчиків.



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2. Підвищується IQ

Багато ігор дозволяють поліпшити здатність до запам'ятовування і розпізнавання інформації на цілих 50%. У дітей це теж може призвести до підвищення рівня інтелекту і вдосконалення їх здібностей.



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3. Загострюється зір

Це дивує, але відеоігри поліпшують зір до 20%, якщо, звичайно, не переборщити. Так що кілька годин гри в день і вам не потрібно до офтальмолога – так з'ясували в університеті Рочестера.



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4. Посилюються позитивні емоції

Ігри в консолях і комп'ютерах також пропагують такі цінності, як солідарність, дружба, згуртованість і почуття приналежності до групи. Важливо, щоб батьки скористалися цим типом переваг для покращення сімейних стосунків



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5. Геймер краще концентрується

Геймери можуть зосереджуватися на 6 різних речах в один і той же час. Інші тестовані лише на 4. Багато тестів також показують, що у геймерів до 20% вищий рівень сприйняття і розпізнання об'єктів.



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6. Зростає стресостійкість

В результаті ігор може знизиться рівень гормону кортизолу, який безпосередньо регулює стрес. Навіть збираючи простий пазл фізичне напруження людини може знизитися на 54%.



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7. Розвиваються розумові здібності

У деяких дослідженнях було доведено, що якщо ви граєте в ігри щодня, це може покращити вашу візуальну увагу, дасть можливість бути більш ефективними у зміні завдань, бути швидшими в завданнях.



Федерація американських вчених виявила, що студенти можуть пригадати до 90% інформації, якщо вони отримали її за допомогою комп'ютерної симуляції.



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8. Зростає спритність

Одне дослідження групи хірургів показало, що люди, які грають у відеоігри реагують на 27% швидше і роблять на 37% менше помилок ніж ті, хто не грає.



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