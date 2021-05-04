Ниже список 8 преимуществ видеоигр, о которых вы и не догадывались.

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1. Возрастает скорость реакции

Скорость реакции может сильно увеличиться, если играть в симуляторы, игры на ловкость и экшн-игры. У лучших же геймеров скорость достигает уровня подготовки военных летчиков.



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2. Повышается IQ

Многие игры позволяют улучшить способность к запоминанию и распознаванию информации на целых 50%. У детей это тоже может привести к повышению уровня интеллекта и совершенствования их способностей.



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3. Обостряется зрение

Это удивляет, но видеоигры улучшают зрение до 20%, если, конечно, не переборщить. Так что несколько часов игры в день и вам не нужно к офтальмологу – так выяснили в университете Рочестера.



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4. Усиливаются положительные эмоции

Игры в консолях и компьютерах также пропагандируют такие ценности, как солидарность, дружба, сплоченность и чувство принадлежности к группе. Важно, чтобы родители воспользовались этим типом преимуществ для улучшения семейных отношений



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5. Геймер лучше концентрируется

Геймеры могут концентрироваться на 6 различных вещах в одно и то же время. Другие тестируемые только на 4. Многие тесты также показывают, что у геймеров до 20% выше уровень восприятия и распознавания объектов.



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6. Растет стрессоустойчивость

В результате игр может снизится уровень гормона кортизола, который непосредственно регулирует стресс. Даже собирая простой пазл физическое напряжение человека может снизиться на 54%.



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7. Развиваются умственные способности

В некоторых исследованиях было доказано, что если вы играете в игры каждый день, то это может улучшить ваше визуальное внимание, даст возможность быть более эффективными при изменении задач, быть быстрее в задачах.



Федерация американских ученых обнаружила, что студенты могут вспомнить до 90% информации, если они получили ее с помощью компьютерной симуляции.



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8. Возрастает ловкость

Одно исследование группы хирургов показало, что люди, которые играют в видеоигры, реагируют на 27% быстрее и делают на 37% меньше ошибок чем те, кто не играет.



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