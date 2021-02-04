Подобається носити маску: чому дехто кайфує від надокучливого захисту

Більшість людей з нетерпінням чекають часу, коли можна буде не носити маску. Та все ж деякі таємно насолоджуються можливістю закривати обличчя. Хто вони і які переваги дають їм маски.
Джерело: 24 канал
Причини різні. Вони варіюються від зручних і доцільних до більш складних та психологічних.
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Джерело: Харківська поліклініка
Водночас для соціально активних людей вимога носити маску стала справжньою каторгою. Та деяких негативних аспектів можна позбутися за допомогою правильно обраної маски.
Маски з "віконцем"
Такі маски були розроблені для людей з вадами слуху. Але вони також підійдуть для тих, хто відкритий для спілкування та любить багато посміхатися. В цій масці вставлена прозора пластина, яка водночас захищає і дає змогу сповна ділитися своєю мімікою.
Маска з "віконцем" / Фото Pinterest
Маска з "віконцем" / Фото Inspiration Cricut
Маска з "віконцем" / Фото Nineteenth Amendment
Маски з "віконцем" можна зробити власноруч: відео Maison ZiZou
Маски з обличчями тварин
Такі маски перш за все будуть цікавими для дітей. Вони допоможуть викликати в оточуючих позитивну реакцію. Але їх також можуть носити дорослі.
Маски з обличчям тварин / Фото Wish
Маски з обличчям тварин / Фото bc.ctvnews
Вибір тут шалено великий – від веселих зображень до стразів та елементів зі шкіри. Такі маски важко буде залишити поза увагою, тож, одягаючи їх, будьте готовими до пильних і здивованих поглядів.