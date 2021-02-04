Большинство людей с нетерпением ждет времени, когда можно будет не носить маску. И все же некоторые тайно наслаждаются возможностью закрывать лицо. Кто они и какие преимущества дают им маски.

Источник: 24 канал

Причины разные. Они варьируются от удобных и резонных до более сложных и психологических.

Кстати Носить или не носить: философия масочного режима в условиях пандемии

Об удобстве и экономии

Некоторые люди обнаружили, что маскировка лица позволяет им не придерживаться строгих стандартов внешнего вида. Женщины могут отказаться от необходимости наносить макияж, а мужчины – от бритья. Это экономит не только деньги, но и время. Соответственно люди могут сосредоточиться на других вещах.

Работники различных сфер обслуживания обнаружили, что сокрытие рта дает им неожиданные преимущества. В частности, теперь им не нужно фальшиво улыбаться клиентам.

Психологический барьер

Источник: Харьковская поликлиника

Ношение масок стало настоящей находкой для интровертов. Как отмечают психологи, это помогает им избежать определенного стресса от общения с малознакомыми, которых можно встретить на улице или в супермаркете.

Маска в определенной степени также стала щитом от неуклюжих взглядов и суждений людей, привыкших оценивать одежду или внешний вид человека.

Для социально тревожных людей маскировка помогает избавиться от самокритики, которая возникает после случайных взаимодействий. Такие люди часто себя корят за неправильную реакцию, мимику, покраснение или заикание. За маской они легко могут скрыть все свои страхи.

Что делать социально активным людям

В то же время для социально активных людей требование носить маску стало настоящей каторгой. Но от некоторых негативных аспектов можно избавиться с помощью правильно выбранной маски.

Маски с "окошком"

Такие маски были разработаны для слабослышащих. Но они также подойдут для тех, кто открыт для общения и любит много улыбаться. В эту маску вставлена прозрачная пластина, которая одновременно защищает и позволяет делиться своей мимикой.



Маска с "окошком" / Фото Pinterest



Маска с "окошком" / Фото Inspiration Cricut



Маска с "окошком" / Фото Nineteenth Amendment

Маски с "окошком" можно сделать собственноручно: видео Maison ZiZou

Маски с мордами животных

Такие маски прежде всего будут интересными для детей. Они помогут вызвать у окружающих положительную реакцию. Но их также могут носить взрослые.



Маски с мордами животных / Фото Wish



Маски с мордами животных / Фото bc.ctvnews

Веселые, креативные и гламурные маски

Выбор здесь безумно велик – от веселых изображений до стразов и элементов из кожи. Такие маски трудно будет оставить без внимания, поэтому, надевая их, будьте готовы к внимательным и удивленным взглядам.

Веселые и креативные маски / Фото closeronline

Веселые маски / Фото dhgate

Гламурные маски / Фото wildberries

Гламурные маски / Фото glem