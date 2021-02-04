Більшість людей з нетерпінням чекають часу, коли можна буде не носити маску. Та все ж деякі таємно насолоджуються можливістю закривати обличчя. Хто вони і які переваги дають їм маски.

Джерело: 24 канал

Причини різні. Вони варіюються від зручних і доцільних до більш складних та психологічних.

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Про зручність та економію

Деякі люди виявили, що маскування обличчя дозволяє їм не дотримуватися суворих стандартів зовнішнього вигляду. Жінки можуть відмовитися від необхідності наносити макіяж, а чоловіки – від гоління. Це економить не лише гроші, а й час. Відповідно люди можуть зосередитися на інших речах.

Працівники різних сфер обслуговування виявили, що приховування рота дає їм несподівані переваги. Зокрема, тепер їм не потрібно фальшиво посміхатися клієнтам.

Психологічний бар’єр

Джерело: Харківська поліклініка

Носіння масок стало справжньою знахідкою для інтровертів. Як відзначають психологи, це допомагає їм уникнути певного стресу від спілкування з малознайомими, яких можна зустріти на вулиці чи в супермаркеті.

Маска певною мірою також стала щитом від незграбних поглядів та суджень людей, які звикли оцінювати одяг чи зовнішній вигляд людини.

Для соціально тривожних людей маскування допомагає позбутися самокритики, яка виникає після випадкових взаємодій. Такі люди часто себе картають за неправильну реакцію, міміку, почервоніння чи заїкання. За маскою вони легко можуть приховати всі свої страхи.

Що робити соціально активним людям

Водночас для соціально активних людей вимога носити маску стала справжньою каторгою. Та деяких негативних аспектів можна позбутися за допомогою правильно обраної маски.

Маски з "віконцем"

Такі маски були розроблені для людей з вадами слуху. Але вони також підійдуть для тих, хто відкритий для спілкування та любить багато посміхатися. В цій масці вставлена прозора пластина, яка водночас захищає і дає змогу сповна ділитися своєю мімікою.



Маска з "віконцем" / Фото Pinterest



Маска з "віконцем" / Фото Inspiration Cricut



Маска з "віконцем" / Фото Nineteenth Amendment

Маски з "віконцем" можна зробити власноруч: відео Maison ZiZou

Маски з обличчями тварин

Такі маски перш за все будуть цікавими для дітей. Вони допоможуть викликати в оточуючих позитивну реакцію. Але їх також можуть носити дорослі.



Маски з обличчям тварин / Фото Wish



Маски з обличчям тварин / Фото bc.ctvnews

Веселі, креативні і гламурні маски

Вибір тут шалено великий – від веселих зображень до стразів та елементів зі шкіри. Такі маски важко буде залишити поза увагою, тож, одягаючи їх, будьте готовими до пильних і здивованих поглядів.

Веселі і креативні маски / Фото closeronline

Веселі маски / Фото dhgate

Гламурні маски / Фото wildberries

Гламурні маски / Фото glem