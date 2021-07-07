Чому в 20 і 50 років різні режими сну та що робити, щоб почуватись бадьорими щодня

З віком режим та якість сну дуже змінюється. На нього впливає все: заняття спортом, харчування, рівень стресу і навіть кількість спожитої води.

Незалежно скільки вам років, варто знати про загальні вікові зміни режиму. Ідеї 24 розповідають, як спати у різному віці.

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Сон у 20 років

Усі люди від 18 до 60 повинні спати 7 і більше годин на добу. Однак молодь до 20 років може трохи нехтувати цими нормами. Активний спосіб життя, затримки до ночі і ранкові підйоми спонукають до цього. До того ж ця вікова група є більш гнучкою з точки зору фізичних потреб, тому правильного режиму сну дотримуватись варто, але не обов'язково.



Молодь, через активний спосіб життя, може спати менше / Фото Pinterest

Лікарі рекомендують людям у віці 20 років уникати надмірного вживання кофеїну (більше однієї чашки на день) та мінімізувати стрес. Якщо ви намагаєтесь налаштувати режим сну, скористайтесь порадою Лайнела Шніберга, доктора психологічних наук, члена Американської академії медицини сну та автора книги "Стань тренером сну своєї дитини". Він каже, що варто дотримувати режиму: щодня прокидатись в один час і снідати протягом години після пробудження.

Сон у 30 років

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З віком кількість годин, які ми проводимо у сні, зменшуються. Такі наслідки дуже очікувані – графік роботи, використання ґаджетів, сімейні обов'язки і фінансові проблеми дуже впливають на режим. Саме цей період чудово підійде для виявлення та лікування всіх розладів сну.

Якщо у свої 30 ви вже встигли стати батьками – вчіться правильно спати разом зі своїми дітьми.



Вчіться спати правильно разом із дітьми / Фото Unsplash

Однак загальні поради для 20 і 30-річних залишаються незмінними: щоденний режим сну, менше кофеїну та більше спорту, вживання великої кількості води та здорове харчування будуть сприяти здоровому та міцному сну.

Сон у 40 років

Люди у 40 років повинні дотримуватися тих самих рекомендацій, що й у 20 та 30 років. Сон не лише є показником віку, але й здоров'я. Придумайте якийсь ритуал перед сном, який буде сигналом для мозку, що ви йдете спати. Наприклад, прийняти душ і почистити зуби чи прочитати книжку. Уникайте обіднього сну, він може погіршити нічний.



Придумайте собі ритуал перед сном / Фото Unsplash

Сон у 50 років

У 50 відбуваються найбільші зміни режиму сну. У цьому віці починають розвиватись супутні захворювання, які потребують численних ліків. Медикаменти, своєю чергою, можуть сильно впливати на сон. Лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя. Також спостерігають гендерні зміни сну, особливо в жінок, які переживають менопаузу. Під час менопаузи рівень безсоння зростає.

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З віком також знижується функція гіпоталамусової частини мозку і гормонів мелатоніну та кортизолу, що може впливати на якість та тривалість сну. Через це старші люди часто прокидаються вночі та менше сплять.



У 50 дуже погіршується сон / Фото Pinterest

Щоб сприяти здоровому та міцному сну і цьому віці – потрібне сонячне світло. Зменшення стресів також має велике значення для сну.