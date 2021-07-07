Независимо от того, сколько вам лет, следует знать об общих возрастных изменениях режима. Идеи 24 рассказывают, как спать в разном возрасте.

Рекомендуем Где лето, там Zubrowka: масштабная ивент-Арена "Морвокзал" приглашает на концерты под открытым небом

Сон в 20 лет

Все люди от 18 до 60 должны спать 7 и более часов в сутки . Однако молодежь до 20 лет может немного пренебрегать этими нормами. Активный образ жизни, задержки до ночи и утренние подъемы побуждают к этому. К тому же эта возрастная группа является более гибкой с точки зрения физических потребностей, поэтому правильного режима сна придерживаться стоит, но не обязательно.



Молодежь, через активный образ жизни, может спать меньше / Фото Pinterest

Врачи рекомендуют людям в возрасте 20 лет избегать чрезмерного употребления кофеина (более одной чашки в день) и минимизировать стресс . Если вы пытаетесь настроить режим сна, воспользуйтесь советом Лайнела Шниберга, доктора психологических наук, члена Американской академии медицины сна и автора книги "Стань тренером сна своего ребенка". Он говорит, что следует соблюдать режим: ежедневно просыпаться в одно время и завтракать в течение часа после пробуждения.

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Сон в 30 лет

С возрастом количество часов, которые мы проводим во сне, уменьшаются. Такие последствия очень ожидаемые – график работы, использование гаджетов, семейные обязанности и финансовые проблемы оказывают большое влияние на режим. Именно этот период прекрасно подойдет для выявления и лечения всех расстройств сна.

Если в свои 30 вы уже успели стать родителями – учитесь правильно спать вместе со своими детьми.



Учитесь спать правильно вместе с детьми / Фото Unsplash

Однако общие советы для 20 и 30-летних остаются неизменными: ежедневный режим сна, меньше кофеина и больше спорта , употребление большого количества воды и здоровое питание будут способствовать здоровому и крепкому сну.

Сон в 40 лет

Люди в 40 лет должны придерживаться тех же рекомендаций, что и в 20 и 30 лет. Сон не только является показателем возраста, но и здоровья. Придумайте какой-то ритуал перед сном, который будет сигналом для мозга, что вы идете спать. Например, принять душ и почистить зубы или прочитать книгу. Избегайте обеденного сна, он может ухудшить ночной.



Придумайте себе ритуал перед сном / Фото Unsplash

Сон в 50 лет

В 50 происходят наибольшие изменения режима сна. В этом возрасте начинают развиваться сопутствующие заболевания, которые требуют многочисленных лекарств. Медикаменты, в свою очередь, могут сильно влиять на сон. Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни. Также наблюдают гендерные изменения сна, особенно у женщин, переживающих менопаузу. Во время менопаузы уровень бессонницы растет.

А вы знали Как употреблять достаточно жидкости, если вам не нравится вода: действенные способы

С возрастом также снижается функция гипоталамусовой части мозга и гормонов мелатонина и кортизола, что может влиять на качество и продолжительность сна. Поэтому пожилые люди часто просыпаются ночью и меньше спят.



В 50 очень ухудшается сон / Фото Pinterest