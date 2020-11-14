Иногда в жизни каждого человека наступает момент, когда он понимает, что жить, как раньше, не может и не хочет. Все чаще приходит ощущение, что вы стоите на месте и никуда не двигаетесь, в жизни не происходит ничего нового, а достижения – сомнительные и скудны. Но это можно исправить!

Когда у вас появляется желание изменить себя и жить по-другому, подобные мысли и стремления подтверждают то, что ваша личность требует саморазвития. Идеи 24 советуют, как все изменить.

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Зачем нам вообще нужно становиться лучше, если сейчас несложно удовлетворить базовые потребности в котлете, латте и сериале – и будто быть счастливыми? Американский психолог Филипп Брикман провел эксперимент, исследуя уровень счастья жителей штата Иллинойс. Часть из них выиграла в лотерею немалые суммы. И через недолгое время счастливчики возвращались к своему привычному уровню удовлетворенности жизнью. Так как можно этот уровень пройти? С помощью самосовершенствования человека – "работой над собой".

Знаменитый психолог Михай Чиксентмихайи пришел к выводу, что счастье – не то, что на нас падает с небес.

Ключ к счастью в умении контролировать себя, – считает он.

Как начать изменения

Любой проект начинается с осознания цели и условий. Даже самый простой зависит от главных вопросов, которые вы сами себе задали. Возможно, вы создадите файл с определенными достижениями (запустить стартап, выиграть грант на обучение), или же заведете особый скетчбук с образными рисунками. Возможно, вы нуждаетесь во внешней поддержке и найдете себе коуча. Главное – планируйте и фиксируйте достижения. Иначе трудно держаться направления "Если не знаешь, куда идешь, любая дорога может быть не туда".

Цель к саморазвитию должна быть SMART (разумной)

А именно:

Specific – конкретной (не "я мечтаю лучше двигаться", а "я мечтаю научиться танцевать трайбл").

Measurable – ее можно измерить (не "подтянуть языка", а "выучить немецкий до B2").

Attainable – достижима (не "спасти страну", а "добиться введения сети велодорожек").

Realistic – реалистичная (не "иметь сто лучших друзей", а "выбираться с Олей хотя бы дважды в месяц").

Time-bound – иметь временные рамки (хотя бы ориентировочные).

Над чем работать

Что такое самосовершенствование: сбросить пять килограммов, которые мешают тебе чувствовать себя комфортно, дорасти до директора или приучиться приходить на встречи вовремя? Все эти вещи – якобы разные – на практике взаимосвязаны. Следует рассматривать их в комплексе, для каждого пункта отвечая себе на главный вопрос: "Зачем?".

Зачем мне читать по книжке в неделю, если я организовываю походы? Потому что копилка опыта увеличивается и ты становишься интересным собеседником и специалистом нарасхват.



Первый шаг к самосовершенствованию​ / Фото unsplash

Идеи для саморазвития и самосовершенствования

Самоорганизация и позитивный настрой

Необходимо сразу настроиться, что начать саморазвитие и самосовершенствование довольно легко. Сложно не сойти с этого пути при отсутствии быстрого прогресса и ощутимых результатов. Чтобы изменить себя и свою жизнь, необходимые сила воли, самоорганизация и позитивное мышление. Взялись за работу или учебу, которые должны приблизить вас к цели – делайте все тщательно и качественно.

Развитие умственных способностей

Изменить себя и свою жизнь невозможно без постоянного развития интеллекта. Помогут в этом литература, познавательные передачи об истории, человека, космос, развитие технологий. Изучайте иностранные языки, запоминайте стихи, решайте математические задачи, собирайте пазлы, головоломки, пишите статьи – все это заставит ваш мозг работать. В книгах и в сети найдете миллион советов, как развить мозг, чтобы он решал задачи наиболее эффективно, а не тупил над каждым шагом. Обучение чего-то для вас до сих пор неизвестного – это создание новых путей к самосовершенствованию.

Аккумулирования энергии

Вы хотите знать, как начать новую жизнь и изменить себя, тогда начинайте накапливать энергию. Именно она понадобится для решения новых сложных задач, которые включает ваш план саморазвития личности. Не тратьте силы на негативные эмоции, не злитесь, не обсуждайте других. Неисчерпаемым источником положительной энергии служат занятия спортом, которые тренируют силу воли, упорство, выносливость. Если вам "не заходит" таскать железо в спортзале, оно вам и пользы не даст. Пробуйте другое, пока не щелкнет: "Это – моё!". В современном мире даже ленивый может найти себе занятие. Очень важно, чтобы оно было по душе.

Развитие навыков общения

Чтобы начать саморазвитие и самосовершенствование необходимо уметь адаптироваться в социуме. Ведь развиваться в закрытом пространстве невозможно. Наблюдайте за разными людьми, слушайте, как и они говорят, как на это реагируют другие. Замечайте навыки общения и поведения, которые вызывают положительную реакцию, помогают избежать конфликтов, склонить собеседника к своей точке зрения. Умейте выслушать чужое мнение, постарайтесь понять собеседника, встать на его место. В период развития социальных сетей просто грех не использовать все возможности, которые они нам дают. Тем более, что о них можно узнать просто используя мобильный телефон.

Тайм-менеджмент

Управление временем, как и умение ладить с людьми, кажется врожденным. Но без осознания: "Для меня это действительно важно – зря не тратить часы жизни, не подводить людей" – ни одна программа не поможет. Нужно сделать пунктуальность личной ценностью, а потом внедрять через маленькие привычки в течение месяца. Далее пойдет легче.

Самопрезентация

Ораторское искусство нужно не только тем, кто проводит тренинги. Сегодня в реализации любой идеи важно не только любопытство – но и умение убедительно "зацепить". Попробуем вписать в план? Не забывая магическое "зачем".

Изменить себя и свою жизнь возможно в любом возрасте. Стремление к саморазвитию и самосовершенствованию – естественный процесс жизни каждого человека.