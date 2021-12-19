Чистимо часник за лічені секунди: 3 перевірені лайфхаки

Часник є невід'ємним інгредієнтом більшості солоних страв, але чистити його традиційним способом дуже складно. Існує кілька хитрощів, як зробити це за лічені секунди.

Не любите чистити часник, бо він часто буває "капризним"? Пропонуємо три способи, як зробити це легко та без нервів.

Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV

Метод 1



Чистимо за допомогою ножа і гвоздики / Фото Unsplash

Витягніть з цибулини зубчик часнику та обріжте корінь. Покладіть головку під великий кухарський ніж, лезом від себе.

Натискайте долонею, поки не почуєте або не почуйте тріск. Зніміть покриття і використовуйте часник згідно з рецептом.

Метод 2

Візьміть цибулину часнику і витягніть стільки зубчиків, скільки вам потрібно. Додайте їх у банку і закрутіть кришку. Струсіть банку приблизно 10 секунд – шкірка відірветься.

Метод 3

Покладіть цибулину часнику в мікрохвильову піч і грійте її приблизно 20 секунд. Витягніть з мікрохвильової печі і дайте охолонути приблизно стільки ж часу.

Тоді почистьте часник і використовуйте його за призначенням.