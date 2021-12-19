Не любите чистить чеснок, потому что он часто бывает "капризным"? Предлагаем три способа, как сделать это легко и без нервов.

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Способ 1



Чистим с помощью ножа и гвоздики / Фото Unsplash

Вытащите из головки зубчик чеснока и обрежьте корни. Положите головку под большой поварской нож, лезвием от себя.

Нажимайте ладонью, пока не услышите или не услышьте треск. Снимите покрытие и используйте чеснок согласно рецепту.

Способ 2

Возьмите луковицу чеснока и выньте столько зубчиков, сколько вам нужно. Разместите их в банке и закрутите крышку. Встряхните банку примерно 10 секунд – кожура оторвется.

Способ 3

Положите луковицу чеснока в микроволновку и грейте ее примерно 20 секунд. Выньте из микроволновой печи и дайте остыть примерно столько же времени.