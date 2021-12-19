Не любите чистити часник, бо він часто буває "капризним"? Пропонуємо три способи, як зробити це легко та без нервів.

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Метод 1



Чистимо за допомогою ножа і гвоздики / Фото Unsplash

Витягніть з цибулини зубчик часнику та обріжте корінь. Покладіть головку під великий кухарський ніж, лезом від себе.

Натискайте долонею, поки не почуєте або не почуйте тріск. Зніміть покриття і використовуйте часник згідно з рецептом.

Метод 2

Візьміть цибулину часнику і витягніть стільки зубчиків, скільки вам потрібно. Додайте їх у банку і закрутіть кришку. Струсіть банку приблизно 10 секунд – шкірка відірветься.

Метод 3

Покладіть цибулину часнику в мікрохвильову піч і грійте її приблизно 20 секунд. Витягніть з мікрохвильової печі і дайте охолонути приблизно стільки ж часу.

Тоді почистьте часник і використовуйте його за призначенням.