Чиста правда: 8 неймовірних фактів, про які ніхто не знає

Джерело:24 канал
В історії людства є величезна кількість історичних міфів, сумнівних фактів і неправдивих даних. Деякі з них продовжують жити навіть в шкільних підручниках. Ці міфи закріплюються в суспільній свідомості та сприймаються як правда. І навпаки: є ціла низка історичних фактів, які чомусь більшість з нас вважає вигадкою.
Тому ми пропонуємо вам неймовірні факти, які є чистою правдою. Буде цікаво.
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Огірки насправді є ягодами. Але, як одного разу сказав мудрий чоловік, "знання того, що огірки є ягодами, не робить їх смачнішими".
Саудівська Аравія імпортує верблюдів і пісок з Австралії. Пісок Саудівською Аравією завозиться тому, що місцевий пісок погано підходить для будівництва, а м'ясо австралійських верблюдів араби вважають смачнішим.
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Австралія насправді вела війну проти страусів ему. Навіть дві. І програла в обох війнах. Причому, це зовсім не жарт щодо війни: солдати з автоматами намагалися скоротити популяцію ему.
Тираннозавр Рекс більш тісно пов'язаний з сучасними курми, ніж стегозавр. Це означає, що сьогодні всі люди щодня їдять м'ясо нащадка T-Rex. Це також означає, що динозаври насправді не вимерли. Вони просто навчилися літати.
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Оксфордський університет був заснований до виникнення імперії ацтеків. Як не парадоксально, але це факт, що криваві жертвопринесення почали проводити на 330 років пізніше, ніж навчати людей наук (навчання в Оксфордському університеті почалося в 1096 році в той час, як Теночтітлан був заснований у 1325 році).
У Wells Fargo є банкомат в Антарктиді. Також на найхолоднішому у світі континенті також є машина з виробництва... морозива.
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Недавні дослідження Університету Остіна виявили, що динозаври, ймовірно, не видавали рев. Згідно з цією теорією, вони крякали подібно качкам.
У галактиці Чумацький Шлях є близько 200 мільярдів зірок. У головному мозку 3-річної дитини є близько 1 квадрильйона синапсів, а у дорослого – приблизно наполовину менше. Суть полягає в тому, що навіть "нікчемні" 500 000 трильйонів синапсів – це в тисячі разів більше, ніж зірок у нашій галактиці.
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