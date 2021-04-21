Чиста правда: 8 неймовірних фактів, про які ніхто не знає

В історії людства є величезна кількість історичних міфів, сумнівних фактів і неправдивих даних. Деякі з них продовжують жити навіть в шкільних підручниках. Ці міфи закріплюються в суспільній свідомості та сприймаються як правда. І навпаки: є ціла низка історичних фактів, які чомусь більшість з нас вважає вигадкою.

Тому ми пропонуємо вам неймовірні факти, які є чистою правдою. Буде цікаво.

Читайте також: 11 реальних фактів, які ви сприймете як нахабну брехню

Огірки це ягоди

Огірки насправді є ягодами. Але, як одного разу сказав мудрий чоловік, "знання того, що огірки є ягодами, не робить їх смачнішими".

Саудівська Аравія імпортує пісок

Саудівська Аравія імпортує верблюдів і пісок з Австралії. Пісок Саудівською Аравією завозиться тому, що місцевий пісок погано підходить для будівництва, а м'ясо австралійських верблюдів араби вважають смачнішим.



Фото pixabay

"Страусова війна"

Австралія насправді вела війну проти страусів ему. Навіть дві. І програла в обох війнах. Причому, це зовсім не жарт щодо війни: солдати з автоматами намагалися скоротити популяцію ему.

Динозаври не вимерли

Тираннозавр Рекс більш тісно пов'язаний з сучасними курми, ніж стегозавр. Це означає, що сьогодні всі люди щодня їдять м'ясо нащадка T-Rex. Це також означає, що динозаври насправді не вимерли. Вони просто навчилися літати.



Фото hi-news

Оксфордський університет старший за імперію ацтеків

Оксфордський університет був заснований до виникнення імперії ацтеків. Як не парадоксально, але це факт, що криваві жертвопринесення почали проводити на 330 років пізніше, ніж навчати людей наук (навчання в Оксфордському університеті почалося в 1096 році в той час, як Теночтітлан був заснований у 1325 році).

Банкомат в Антарктиді

У Wells Fargo є банкомат в Антарктиді. Також на найхолоднішому у світі континенті також є машина з виробництва... морозива.



Фото reddit

Динозаври крякали

Недавні дослідження Університету Остіна виявили, що динозаври, ймовірно, не видавали рев. Згідно з цією теорією, вони крякали подібно качкам.

Мозок 3-річної дитини

У галактиці Чумацький Шлях є близько 200 мільярдів зірок. У головному мозку 3-річної дитини є близько 1 квадрильйона синапсів, а у дорослого – приблизно наполовину менше. Суть полягає в тому, що навіть "нікчемні" 500 000 трильйонів синапсів – це в тисячі разів більше, ніж зірок у нашій галактиці.



Фото pinterest