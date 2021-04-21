В истории человечества есть огромное количество исторических мифов, сомнительных фактов и ложных данных. Некоторые из них продолжают жить даже в школьных учебниках. Эти мифы закрепляются в общественном сознании и воспринимаются как правда. И наоборот: есть целый ряд исторических фактов, которые большинство из нас считает выдумкой.

Поэтому мы предлагаем вам невероятные факты, которые являются чистой правдой. Будет интересно.

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Огурцы это ягоды

Огурцы на самом деле являются ягодами. Но, как однажды сказал мудрый человек, "знание того, что огурцы являются ягодами, не делает их вкуснее".

Саудовская Аравия импортирует песок

Саудовская Аравия импортирует верблюдов и песок из Австралии. Песок Саудовской Аравией завозится по причине того, что местный песок плохо подходит для строительства, а мясо австралийских верблюдов арабы считают вкуснее.



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"Страусиная война"

Австралия на самом деле вела войну против страусов эму. Даже две. И проиграла в обеих войнах. Причем это вовсе не шутка относительно войны: солдаты с автоматами пытались сократить популяцию ему.

Динозавры не вымерли

Тираннозавр Рекс более тесно связан с современными курами, чем стегозавр. Это означает, что сегодня все люди ежедневно едят мясо потомка T-Rex. Это также означает, что динозавры на самом деле не вымерли. Они просто научились летать.



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Оксфордский университет старше империи ацтеков

Оксфордский университет был основан до возникновения империи ацтеков. Как ни парадоксально, но это факт, что кровавые жертвоприношения начали проводить на 330 лет позже, чем обучать людей наук (обучение в Оксфордском университете началось в 1096 году в то время, как Теночтитлан был основан в 1325 году).

Банкомат в Антарктиде

У Wells Fargo есть банкомат в Антарктиде. Также на самом холодном в мире континенте также есть машина по производству... мороженого.



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Динозавры крякали

Недавние исследования Университета Остина обнаружили, что динозавры, вероятно, не выдавали рев. Согласно этой теории, они крякали подобно уткам.

Мозг 3-летнего ребенка

В галактике Млечный Путь есть около 200 миллиардов звезд. В головном мозге 3-летнего ребенка есть около 1 квадриллиона синапсов, а у взрослого – примерно вполовину меньше. Суть заключается в том, что даже "ничтожные" 500 триллионов синапсов – это в тысячи раз больше, чем звезд в нашей галактике.



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