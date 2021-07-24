Звичайні баклажани можна легко перетворити в апетитні снеки. Ідеї 24 діляться рецептом смачних та корисних чипсів з цього овоча.

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Як приготувати чипси з баклажанів



Як приготувати корисні снеки з баклажанів / Фото Pinterest

Для приготування чипсів вам знадобиться:

2 баклажани;

2 столові ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику;

пів столової ложки паприки;

1 чайна ложка сушеного орегано;

чебрець, куркума;

сіль, перець.

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Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте баклажани та почистьте їх. Сполосніть ще раз під водою, просушіть за допомогою паперових рушничків та наріжте тонкими скибочками.



Почистьте та наріжте баклажани / Фото Pinterest

Крок 2. Застеліть форму пергаментним папером, розкладіть овочі та посипте сіллю. Тоді покладіть ще один лист для запікання та притисніть скибочки дошками чи іншим кухонним інвентарем, щоб чипси вийшли рівними. Залиште баклажани на 1 – 2 години, поки вони не впустять сік.

Крок 3. Промокніть нарізані овочі кухонними рушниками, а форму застеліть чистим сухим папером.

Крок 4. Змішайте у посудині оливкову олію, часник, паприку, орегано, чебрець, куркуму, сіль та перець. Змастіть шматочки баклажану маринадом з двох сторін та дайте настоятись 7 – 10 хвилин.

Крок 5. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте чипси 20 – 25 хвилин. Смачна та корисна закуска готова!



Здивуйте рідних оригінальною закускою / Фото Pinterest

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