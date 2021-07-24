Обычные баклажаны можно легко превратить в аппетитные снэки. Идеи 24 делятся рецептом вкусных и полезных чипсов из этого овоща.

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Как приготовить чипсы из баклажанов



Как приготовить полезные снеки из баклажанов / Фото Pinterest

Для приготовления чипсов вам понадобится:

2 баклажана;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

пол столовой ложки паприки;

1 чайная ложка сушеного орегано;

чабрец, куркума;

соль, перец.

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Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте баклажаны и очистите их. Сполосните еще раз под водой, просушите с помощью бумажных полотенец и нарежьте тонкими ломтиками.



Очистите и нарежьте баклажаны / Фото Pinterest

Шаг 2. Застелите форму пергаментной бумагой, разложите овощи и посыпьте солью. Тогда положите еще один лист для запекания и прижмите ломтики досками или другим кухонным инвентарем, чтобы чипсы получились ровными. Оставьте баклажаны на 1 – 2 часа, пока они не пустят сок.

Шаг 3. Промокните нарезанные овощи кухонными полотенцами, а форму застелите чистой сухой бумагой.

Шаг 4. Смешайте в емкости оливковое масло, чеснок, паприку, орегано, тимьян, куркуму, соль и перец. Смажьте кусочки баклажана маринадом с двух сторон и дайте настояться 7 – 10 минут.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте чипсы 20 – 25 минут. Вкусная и полезная закуска готова!



Удивите родных оригинальной закуской / Фото Pinterest