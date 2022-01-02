Коли пергаментного паперу нема під рукою: 4 варіанти, на чому ще можна випікати

Готуючись до різдвяних свят, українські господині часто беруться за домашню випічку. І скуповуючи усі необхідні інгредієнти, забувають про не менш важливий пергаментний папір. То що ж робити, якщо він закінчився у найневідповідніший момент? Нумо розбиратися разом.

Для чого узагалі потрібен пергаментний папір? Він допомагає уникнути прилипання чи пригорання випічки до форми, Також папір захищає від підгорання, якщо начинка раптом протече. Тож цілком реально знайти йому альтернативу. І кондитерка Олена Селеменєва розповіла, як легко врятувати ситуацію, коли ви взялися за випікання, а встелити деко нічим.

І ще "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні

Силіконовий килимок

Як варіант, але не найкращий. За словами Олени, силіконовий килимок зазвичай дуже сильно нагрівається і перегріває корж. У результаті низ швидко приготуються, тоді як верх ще навіть не зарум'яниться.

Армований / тефлоновий килимок

Не перегріває корж знизу, навпаки рівномірно розподіляє тепло, тому це ідеальне рішення для заварного тіста та макарунів, вони виходять приголомшливими. На такому килимку нічого не пригорає, ще й миється легко.

Фольга

Фольга підходить лише, якщо задумали випікати високі бісквіти. Але і в цьому випадку можна обійтися без неї та заощадити. Тим більше вона часом дуже сильно пристає до коржа знизу. Але за своїми властивостями також хороша, не перегріває продукт.

Лист офісного паперу

Хоч цей варіант неочевидний, але дуже ефективний. Щоправда, його попередньо потрібно просочити олією. Випікатися буде, як на пергаменті. Добре відстає, не прилипає і рятує, пекарського паперу не виявилося під рукою.

Читайте також Сода і ще один бюджетний очисник: чим відмити духовку від жиру та гару



Випікати можна не лише на пергаментному папері / Фото unsplash

Пропустили прем’єру довгоочікуваного фільму чи серіалу? Не засмучуйтесь, адже на OLL.TV можна знайти всі головні кіноновинки. Реєструйтесь на онлайн-платформі та легально дивіться улюблені стрічки у високій якості.

Текст публікації Олени Селеменєвої:

На чому випікати? Є кілька варіантів:

Силіконовий коврик

Пергаментний папір

Армований килимок

Фольга

І наприкінці ще один варіант

Силіконовий килимок, не рекомендую. Він зазвичай дуже сильно нагрівається і перегріває корж (так назвемо все, що випікається). І що ми маємо? Знизу вже підгорів, зверху не зарум'янився. А ось у роботі з карамеллю – ідеально.

Пергаментний папір, чудова річ, але якщо правильно його купити. Є пекарський папір (він же калька) білого кольору, до нього все прилипає. Якщо все-таки купили таку і матюкаєтеся на виробника, просто змастіть його олією. А є саме пергаментний папір, коричневий, на ньому написано, що він уже з покриттям.

Армований/тефлоновий килимок. Не перегріває корж знизу, навпаки рівномірно розподіляє тепло, тому це ідеальне рішення для заварного тіста та макарунів, вони виходять ідеальними. На ньому нічого не пригорає. Миється легко. Довговічний.

Фольга хороша тільки при випіканні високих бісквітів. Але і в цьому випадку можна обійтися без неї та заощадити. Тим більше вона часом дуже сильно пристає до коржа знизу. Але за своїми властивостями також гарна, не перегріває продукт.

І мій фірмовий варіант під назвою "терміново хочу печінку, але нема на чому випікати". Беремо звичайний лист офісного паперу і промаслюємо його олією. Випікаємо як на пергаменті. Добре відстає, не прилипає і рятує коли нема на чому мова, а дуже хочеться.