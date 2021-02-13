У 19 столітті в Англії одним з головних атрибутів чоловічої краси були пишні вуса. Чоловіки дуже полюбляли чай, а попиваючи його, вони мочили в ньому вуса, які швидко втрачали форму та перетворювалися на казна-що.

Англійці ретельно стежили за своїми вусами, багато часу проводили перед дзеркалом. Вони їх підстригали, розчісували та надавали форму за допомогою воску.

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Привівши свої вуса у порядок, чоловіки йшли у справах, де своєю чергою знову пили чай. Вони вмокали вуса в чай, а в ті місця куди рідина не діставала, гаряча пара робила свою справу. Вуса ставали мокрими, некрасивими, а віск тонкою плівкою плавав у чаї.



Фото pinterest

У 1860 році Харві Адамс, знайшов вихід із цієї ситуації, придумав чашки з перемичкою на верхній частині. Цей "місток" розміщувався в тому місці, куди потрапляли вуса. Тому вусатим чоловікам не потрібно було хвилюватися за свої вуса, адже вони залишалися абсолютно сухими та правильної форми.



Фото pinterest

Чашки для вусів відразу ж набрали неабиякого резонансу, стали популярними. Та згодом вуса вийшли з моди, тому й ці чашки стали непотрібними.

Нині, чашки для вусів 19 століття можна побачити лише в колекціях, але якщо є бажання, в деяких магазинах можна купити такі чашки, виконані сучасними дизайнерами.