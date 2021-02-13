В 19 веке в Англии одним из главных атрибутов мужской красоты были пышные усы. Мужчины очень любили чай, а попивая его, они мочили в нем усы, которые быстро теряли форму и превращались в невесть что.

Англичане тщательно следили за своими усами, много времени проводили перед зеркалом. Они их подстригали, расчесывали и предавали форму с помощью воска.

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Приведя свои усы в порядок, мужчины шли по делам, где в свою очередь снова пили чай. Усы попадали в чай, а в те места куда жидкость не доставала, горячий пар делала свое дело. Усы становились мокрыми, некрасивыми, а воск тонкой пленкой плавал в чае.



Фото pinterest

В 1860 году Харви Адамс, нашел выход из этой ситуации, придумал чашки с перемычкой на верхней части. Этот "мостик" размещался в том месте, куда попадали усы. Поэтому усатым мужчинам не нужно было волноваться за свои усы, ведь они оставались совершенно сухими и правильной формы.



Фото pinterest

Чашки для усов сразу же набрали резонанс, стали популярными. Но потом усы вышли из моды, поэтому и эти чашки стали ненужными.

Сейчас, чашки для усов 19 века можно увидеть только в коллекциях, но если есть желание, в некоторых магазинах можно купить такие чашки, выполненные современными дизайнерами.