Прип'ять, Закарпаття і Верданськ: 6 випадків, коли гравців у Call of Duty відправляли в Україну

Франшиза Call of Duty є однією з найуспішніших у світі та має шалений попит серед геймерів. Всього ця серія нараховує 17 повноцінних відеоігор, а також майже 6 місій на території України.

Реліз першої частини у дуже успішній франшизі Call of Duty відбувся ще у 2003 році, а з того часу вийшло вже 17 відеоігор. Розпочинала серія з ігор на тему Другої світової війни, а вже потім були проєкти про сучасні збройні конфлікти та недалеке майбутнє. Цікаво, що за майже 20 років серія вже встигла навіть повернутися до своєї стартової тематики. За стільки років гравці у Call of Duty побували й кілька разів на території нашої країни, тому пропонуємо вам згадати всі ці випадки.

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Call of Duty 4: Modern Warfare – Infinity Ward

Операції "Всі у камуфляжі" та "Вбити одним пострілом"

Напевно, одна із найкращих частин в історії цієї франшизи, яка також стала поворотною для всієї серії. У цій відеогрі є одразу дві дуже атмосферні місії в Україні, які запам'яталися всім гравцям. У 1996 році лейтенант Прайс та його наставник капітан Макміллан відправилися у Прип'ять. Завдання було дуже непросте, а серед ворогів була чимала кількість терористів. Тому й не дивно, що у цих місіях потрібно активно використовувати камуфляжні костюми, а також намагатися залишатися непоміченим.

Геймерам ці завдання запам'яталися саме своєю атмосферністю та цікавим стелсом. Також у розробників вийшло гарно відтворити місто Прип'ять, а у під час цих завдань можна побачити й реальні місця, наприклад, готель "Полісся" чи оглядове колесо. Також можна відзначити, що початок другої місії з'являвся у відеогрі Call of Duty: Modern Warfare 3, а геймери змогли подивитися на цю ситуацію з боку терористів.

Готель "Полісся" у Call of Duty 4: Modern Warfare / Фото портал Call of Duty Wiki Fandom

Оглядове колесо у Call of Duty 4: Modern Warfare / Фото портал Call of Duty Wiki Fandom

Call of Duty: Modern Warfare – Infinity Ward

Операція "Туман війни" та місто Верданськ

Найцікавіше, що наступного разу Україна також з'явилася у грі від студії Infinity Ward й знову у підсерії Modern Warfare. Хоча й варто відзначити, що прямих згадок про Україну у цій грі немає, але є Кастовія. Ця вигадана країна є алюзією на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Перша місія у цій грі проходить на території Верданську (Донецьк), а гравці мають захопити цілий склад з небезпечним газом. Сама місія навряд чи могла чимось запам'ятатися геймерам, бо все відбувається вночі, а також у непримітній локації.

Також варто відзначити, що у безплатному доповненні Warzone ігровою мапою стало місто Верданськ. Всі бойові дій проходять саме у цій локації, а гравці можуть впізнати чимало місць із реального Донецька, наприклад, відомий стадіон чи місцевий аеропорт. Хоча й розробники неодноразово наголошували, що події у відеогрі не мають нічого спільного з реальністю.

Стадіон у Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Аеропорт у Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Call of Duty: Black Ops Cold War – Treyarch

Операції "Червоне світло, Зелене світло" та "Прах до праху"

Минулого року наша країна вперше побувала у відеогрі від студії Treyarch, а також у підсерії Black Ops. Розробники відправили гравців у часи Холодної війни, а також два рази на територію України. Спочатку геймери штурмують радіолокаційну станцію, яка знаходиться десь у лісах Закарпатської області. Найцікавіше, що такої станції на території України ніколи не існувало, а єдиний аналог цього віртуального об'єкта знаходиться в Росії.

Інша місія проходить вже у більш знайомих для цієї серії локаціях – околицях Чорнобиля. Цього разу розробники відправили гравців до радіолокаційної станції "Дуга", яка знаходиться між Прип'яттю та Чорнобилем. Варто відзначити, що це реально існуючий об'єкт, а у розробників вийшло його гарно та детально відтворити у своїй грі. Місія може стати фінальною, при одному із варіантів проходження (гра нелінійна), тому вона могла запам'ятатися геймерам.

РЛС "Дон-2Н" у грі Call of Duty: Black Ops Cold War / Скриншот ютуб-канал MKIceAndFire

РЛС "Дуга" у грі Call of Duty: Black Ops Cold War / Скриншот ютуб-канал MrDalekJD