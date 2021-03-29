Франшиза Call of Duty является одной из самых успешных в мире и имеет большой спрос среди геймеров. Всего эта серия насчитывает 17 полноценных видеоигр, а также почти 6 миссий на территории Украины.

Релиз первой части в очень успешной франшизе Call of Duty состоялся еще в 2003 году, а с тех пор вышло уже 17 видеоигр. Начинала серия из игр на тему Второй мировой войны, а уже потом были проекты о современных вооруженных конфликтах и недалеком будущее. Интересно, что за почти 20 лет серия уже успела вернуться к своей стартовой тематике. За столько лет игроки в Call of Duty побывали и несколько раз на территории нашей страны, поэтому предлагаем вам вспомнить все эти случаи.

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Call of Duty 4: Modern Warfare – Infinity Ward

Операции "Все в камуфляже" и "Убить одним выстрелом"

Наверное, одна из лучших частей в истории этой франшизы, которая также стала поворотной для всей серии. В этой видеоигре есть сразу две очень атмосферные миссии в Украине, которые запомнились всем игрокам. В 1996 году лейтенант Прайс и его наставник капитан Макмиллан отправились в Припять. Задача была очень непростая, а среди врагов было немалое количество террористов. Поэтому неудивительно, что в этих миссиях нужно активно использовать камуфляжные костюмы, а также стараться оставаться незамеченным.

Геймерам эти задания запомнились именно своей атмосферностью и интересным стелсом. Также в разработчиков получилось хорошо воспроизвести город Припять, а в ходе этих заданий можно увидеть и реальные места, например, гостиницу "Полесье" или колесо обозрения. Также можно отметить, что начало второй миссии появлялось в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare 3, а геймеры смогли посмотреть на эту ситуацию со стороны террористов.

Гостиница "Полесье" в Call of Duty 4: Modern Warfare / Фото портал Call of Duty Wiki Fandom

Колесо обозрения в Call of Duty 4: Modern Warfare / Фото портал Call of Duty Wiki Fandom

Call of Duty: Modern Warfare – Infinity Ward

Операция "Туман войны" и город Верданск

Самое интересное, что в следующий раз Украина также появилась в игре от студии Infinity Ward и снова в подсерии Modern Warfare. Хотя и стоит отметить, что прямых упоминаний об Украине в этой игре нет, но есть Кастовия. Эта вымышленная страна является аллюзией на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Первая миссия в этой игре проходит на территории Верданска (Донецк), а игроки должны захватить целый склад с опасным газом. Сама миссия вряд ли могла чем-то запомниться геймерам, потому что все происходит ночью, а также в неприметной локации.

Также стоит отметить, что в бесплатном дополнении Warzone игровой картой стал город Верданск. Все боевые действия проходят именно в этой локации, а игроки могут узнать немало мест с реального Донецка, например, известный стадион или местный аэропорт. Хотя и разработчики неоднократно подчеркивали, что события в видеоигре не имеют ничего общего с реальностью.

Стадион в Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Аэропорт в Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Call of Duty: Black Ops Cold War – Treyarch

Операции "Красный свет, Зеленый свет" и "Прах к праху"

В прошлом году наша страна впервые побывала в видеоигре от студии Treyarch, а также в подсерии Black Ops. Разработчики отправили игроков во времена Холодной войны, а также два раза на территорию Украины. Сначала геймеры штурмуют радиолокационную станцию, которая находится где-то в лесах Закарпатской области. Самое интересное, что такой станции на территории Украины никогда не существовало, а единственный аналог этого виртуального объекта находится в России.

Вторая миссия проходит уже в более знакомых для этой серии локациях – в районе Чернобыля. На этот раз разработчики отправили игроков к радиолокационной станции "Дуга", которая находится между Припятью и Чернобылем. Стоит отметить, что это реально существующий объект, а у разработчиков получилось его хорошо и детально воссоздать в своей игре. Миссия может стать финальной, при одном из вариантов прохождения (игра нелинейная), поэтому она могла запомниться геймерам.

РЛС "Дон-2Н" в игре Call of Duty: Black Ops Cold War / Скриншот ютуб-канал MKIceAndFire

РЛС "Дуга" в игре Call of Duty: Black Ops Cold War / Скриншот ютуб-канал MrDalekJD