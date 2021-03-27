Call of Duty, Counter-Strike та Football Manager: 7 відеоігор, які потрапляли у "чорні списки"
Розробникам відеоігор потрібно добряче постаратися, щоб їхній проєкт заборонили на національному рівні. Щоправда, частіше все залежить від "експертної" оцінки місцевих можновладців.
Джерело:24 канал
Розробники відеоігор завжди намагаються створити такий продукт, який зацікавить чимало людей, а також буде у вільному доступі. Щоправда, не завжди виходить догодити всім, тому цілі країни можуть вносити прості ігри у свої "чорні списки". Деякі мають поважні причини для цього, хоча чимало блокувань можна назвати абсурдними. Тому пропонуємо вам згадати про найвідоміші випадки заборон.
Цікаво У що пограти на вихідних: 4 короткі відеоігри, які можна пройти за вікенд
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V / Фото крамниця Steam
Напевно, всі відеогри серії Grand Theft Auto можна було б додати у подібну добірку, але згадаємо лише про останню частину. Майже 50 країн заборонили цю відеогру через оновлення з назвою "Diamond Casino & Resort". Річ у тім, що у цьому доповненні гравцям дозволили грати в азартні ігри, а з подібним контентом зараз бореться чимало держав.
Можна ще відзначити, що схожі проблеми є й у Red Dead Redemption 2, а покерна складова цього проєкту заборонена у ряді країн. Також за зображення насильства над жінками GTA V заборонили у деяких крамницях Австралії, Афганістану, Камбоджі, Китаю, Куби, Ямайки, Північної Кореї та Саудівської Аравії.
Bully
Bully / Фото крамниця Steam
Також варто згадати про ще один проєкт від компанії Rockstar Games – Bully. "Шкільну GTA" хотіли заборонити у чималій кількості країна, але у більшості такі ініціативи завершилися безрезультатно. Щоправда, влада Бразилії все ж таки це зробила, хоча офіційна причина дуже дивна. Вони впевнені, що зображувати такі події на території школи неприйнятно. Хоча у відеогрі відсутні якісь жахливі моменти, а головний герой неодноразово провчав задирак.
South Park: The Stick of Truth
South Park: The Stick of Truth / Фото крамниця Epic Games Store
Оригінальний мультсеріал важко назвати толерантним, тому й гра за його мотивами вийшла суперечливою. Річ у тім, що у відеогрі є дуже дивні сцени за участю прибульців, які описати без цензури дуже важко. Відзначимо лише, що представники позаземної цивілізації проводять своєрідні досліди над персонажами цього всесвіту. Саме через подібні сцени гру й заборонили у ряді країн, а розробники змушені були вирізати подібний контент.
Call Of Duty: Modern Warfare 2
Call Of Duty: Modern Warfare 2 / Фото портал Call Of Duty
Напевно, про цей випадок чули майже всі, бо розробники додали у гру дуже неоднозначну місію. Річ у тім, що гравець має взяти участь у справжньому теракті в одному з аеропортів, а під час цієї місії потрібно ліквідувати не одну сотню неозброєних осіб. Після масштабного та гучного скандалу розробники додали можливість пропустити цю місію, а з версії для деяких країн її взагалі вирізали.
Football Manager 2005
Football Manager 2005 / Фото портал GameSpot
Можливо, у це важко повірити, але навіть для заборони "футбольних таблиць" знайшлася причина. Владі Китаю не сподобалося, що в англомовній версії Тайвань, Гонконг і Тибет представлені як незалежні країни. Гру заборонили через небезпеку для суверенітету Китаю, хоча з самого релізу існувала спеціальна версія для китайських геймерів.
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings / Фото крамниця Steam
Проєкт від польської студії CD Projekt RED на деякий час заборонили на території Австралії. А розробники змушені були змінити фінал однієї місії, щоб їхній проєкт потрапив на полиці місцевих крамниць. У відеогрі є чимало сцен для дорослих, але владу цієї країни зацікавила лише одна місія.
Після одного завдання геймери повинні самі вибрати нагороду, а серед варіантів є можливість гарно та по-дорослому провести час з сукубом. Місцевим чиновникам не сподобалося, що у такий спосіб з гравцями розраховуються за виконання завдання, тому в австралійській версії Геральт благородно відмовляється від нагороди.
Counter-Strike
Counter-Strike 1.6 / Фото крамниця Steam
Одну з найвідоміших ігор в історії забороняли ще у нульових, хоча й важко серйозно сприймати причину її блокування. Знову відзначилася Бразилія, а Counter-Strike заборонили через звичайну користувацьку мапу. Її автор показав своє бачення бразильських нетрів, але представники влади вирішили, що це зображення місцевої бідності. Тому вони вирішили повністю заборонити розповсюдження гри у Бразилії. Щоправда, через деяких час гра все ж таки повернулася на полиці місцевих крамниць.
Поділитися новиною