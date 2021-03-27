Розробникам відеоігор потрібно добряче постаратися, щоб їхній проєкт заборонили на національному рівні. Щоправда, частіше все залежить від "експертної" оцінки місцевих можновладців.

Розробники відеоігор завжди намагаються створити такий продукт, який зацікавить чимало людей, а також буде у вільному доступі. Щоправда, не завжди виходить догодити всім, тому цілі країни можуть вносити прості ігри у свої "чорні списки". Деякі мають поважні причини для цього, хоча чимало блокувань можна назвати абсурдними. Тому пропонуємо вам згадати про найвідоміші випадки заборон.

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Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V / Фото крамниця Steam

Напевно, всі відеогри серії Grand Theft Auto можна було б додати у подібну добірку, але згадаємо лише про останню частину. Майже 50 країн заборонили цю відеогру через оновлення з назвою "Diamond Casino & Resort". Річ у тім, що у цьому доповненні гравцям дозволили грати в азартні ігри, а з подібним контентом зараз бореться чимало держав.

Можна ще відзначити, що схожі проблеми є й у Red Dead Redemption 2, а покерна складова цього проєкту заборонена у ряді країн. Також за зображення насильства над жінками GTA V заборонили у деяких крамницях Австралії, Афганістану, Камбоджі, Китаю, Куби, Ямайки, Північної Кореї та Саудівської Аравії.

Bully

Bully / Фото крамниця Steam

Також варто згадати про ще один проєкт від компанії Rockstar Games – Bully. "Шкільну GTA" хотіли заборонити у чималій кількості країна, але у більшості такі ініціативи завершилися безрезультатно. Щоправда, влада Бразилії все ж таки це зробила, хоча офіційна причина дуже дивна. Вони впевнені, що зображувати такі події на території школи неприйнятно. Хоча у відеогрі відсутні якісь жахливі моменти, а головний герой неодноразово провчав задирак.

South Park: The Stick of Truth

South Park: The Stick of Truth / Фото крамниця Epic Games Store

Оригінальний мультсеріал важко назвати толерантним, тому й гра за його мотивами вийшла суперечливою. Річ у тім, що у відеогрі є дуже дивні сцени за участю прибульців, які описати без цензури дуже важко. Відзначимо лише, що представники позаземної цивілізації проводять своєрідні досліди над персонажами цього всесвіту. Саме через подібні сцени гру й заборонили у ряді країн, а розробники змушені були вирізати подібний контент.

Call Of Duty: Modern Warfare 2

Call Of Duty: Modern Warfare 2 / Фото портал Call Of Duty

Напевно, про цей випадок чули майже всі, бо розробники додали у гру дуже неоднозначну місію. Річ у тім, що гравець має взяти участь у справжньому теракті в одному з аеропортів, а під час цієї місії потрібно ліквідувати не одну сотню неозброєних осіб. Після масштабного та гучного скандалу розробники додали можливість пропустити цю місію, а з версії для деяких країн її взагалі вирізали.

Football Manager 2005

Football Manager 2005 / Фото портал GameSpot

Можливо, у це важко повірити, але навіть для заборони "футбольних таблиць" знайшлася причина. Владі Китаю не сподобалося, що в англомовній версії Тайвань, Гонконг і Тибет представлені як незалежні країни. Гру заборонили через небезпеку для суверенітету Китаю, хоча з самого релізу існувала спеціальна версія для китайських геймерів.

The Witcher 2: Assassins of Kings

The Witcher 2: Assassins of Kings / Фото крамниця Steam

Проєкт від польської студії CD Projekt RED на деякий час заборонили на території Австралії. А розробники змушені були змінити фінал однієї місії, щоб їхній проєкт потрапив на полиці місцевих крамниць. У відеогрі є чимало сцен для дорослих, але владу цієї країни зацікавила лише одна місія.

Після одного завдання геймери повинні самі вибрати нагороду, а серед варіантів є можливість гарно та по-дорослому провести час з сукубом. Місцевим чиновникам не сподобалося, що у такий спосіб з гравцями розраховуються за виконання завдання, тому в австралійській версії Геральт благородно відмовляється від нагороди.

Counter-Strike

Counter-Strike 1.6 / Фото крамниця Steam

Одну з найвідоміших ігор в історії забороняли ще у нульових, хоча й важко серйозно сприймати причину її блокування. Знову відзначилася Бразилія, а Counter-Strike заборонили через звичайну користувацьку мапу. Її автор показав своє бачення бразильських нетрів, але представники влади вирішили, що це зображення місцевої бідності. Тому вони вирішили повністю заборонити розповсюдження гри у Бразилії. Щоправда, через деяких час гра все ж таки повернулася на полиці місцевих крамниць.