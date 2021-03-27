Call of Duty, Counter-Strike и Football Manager: 7 видеоигр, которые попадали в "черные списки"
Разработчикам видеоигр нужно хорошенько постараться, чтобы их проект запретили на национальном уровне. Правда, чаще все зависит от "экспертной" оценки чиновников.
Источник:24 канал
Разработчики видеоигр всегда стараются создать такой продукт, который заинтересует много людей, а также будет в свободном доступе. Правда, не всегда получается угодить всем, поэтому целые страны могут вносить простые игры в свои "черные списки". Некоторые имеют уважительные причины для этого, хотя немало блокировок можно назвать абсурдными. Поэтому предлагаем вам вспомнить о самых известных случаях запретов.
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Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V / Фото магазин Steam
Наверное, все видеоигры серии Grand Theft Auto можно было бы добавить в подобную подборку, но упомянем лишь о последней части. Почти 50 стран запретили эту видеоигру из-за обновления под названием "Diamond Casino & Resort". Дело в том, что в этом дополнении игрокам разрешили играть в азартные игры, а с подобным контентом сейчас борются многие государства.
Можно еще отметить, что схожие проблемы есть и в Red Dead Redemption 2, а покерная составляющая этого проекта запрещена в ряде стран. Также за изображение насилия над женщинами GTA V запретили в некоторых магазинах Австралии, Афганистана, Камбоджи, Китая, Кубы, Ямайки, Северной Кореи и Саудовской Аравии.
Bully
Bully / Фото магазин Steam
Также стоит упомянуть еще один проект от компании Rockstar Games – Bully. "Школьную GTA" хотели запретить в немалом количестве стран, но в большинстве такие инициативы завершились безрезультатно. Правда, власти Бразилии все же это сделали, хотя официальная причина очень странная. Они уверены, что изображать такие события на территории школы неприемлемо. Хотя в видеоигре отсутствуют какие-то ужасные моменты, а главный герой проучил немало задир.
South Park: The Stick of Truth
South Park: The Stick of Truth / Фото магазин Epic Games Store
Оригинальный мультсериал трудно назвать толерантным, поэтому и игра по его мотивам вышла противоречивой. Дело в том, что в видеоигре есть очень странные сцены с участием пришельцев, которые описать без цензуры очень трудно. Отметим лишь, что представители внеземной цивилизации проводят своеобразные опыты над персонажами этой вселенной. Именно из-за подобных сцен игру и запретили в ряде стран, а разработчики вынуждены были вырезать подобный контент.
Call Of Duty: Modern Warfare 2
Call Of Duty: Modern Warfare 2 / Фото портал Call Of Duty
Наверное, об этом случае слышали почти все, потому что разработчики добавили в игру очень неоднозначную миссию. Дело в том, что игрок должен принять участие в настоящем теракте в одном из аэропортов, а во время этой миссии нужно ликвидировать не одну сотню невооруженных людей. После масштабного и громкого скандала разработчики добавили возможность пропустить эту миссию, а из версии для некоторых стран ее вообще вырезали.
Football Manager 2005
Football Manager 2005 / Фото портал GameSpot
Возможно, в это трудно поверить, но даже для запрета "футбольных таблиц" нашлась причина. Властям Китая не понравилось, что в англоязычной версии Тайвань, Гонконг и Тибет представлены как независимые страны. Игру запретили из-за опасности для суверенитета Китая, хотя с самого релиза существовала специальная версия для китайских геймеров.
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings / Фото магазин Steam
Проект от польской студии CD Projekt RED на некоторое время запретили на территории Австралии. А разработчики вынуждены были изменить финал одной миссии, чтобы их проект попал на полки местных магазинов. В видеоигре немало сцен для взрослых, но власть этой страны заинтересовала только одна миссия.
После одного задания геймеры должны сами выбрать награду, а среди вариантов есть возможность хорошо и по-взрослому провести время с суккубом. Местным чиновникам не понравилось, что таким образом с игроками рассчитываются за выполнение задания, поэтому в австралийской версии Геральт благородно отказывается от награды.
Counter-Strike
Counter-Strike 1.6 / Фото магазин Steam
Одну из самых известных игр в истории запрещали еще в нулевых, хотя и трудно серьезно воспринимать причину ее блокировки. Снова отличилась Бразилия, а Counter-Strike запретили из-за обычной пользовательской карты. Ее автор показал свое видение бразильских трущоб, но представители власти решили, что это изображение местной бедности. Поэтому они решили полностью запретить распространение игры в Бразилии. Правда, через некоторые время игра все же вернулась на полки местных магазинов.
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