Разработчикам видеоигр нужно хорошенько постараться, чтобы их проект запретили на национальном уровне. Правда, чаще все зависит от "экспертной" оценки чиновников.

Разработчики видеоигр всегда стараются создать такой продукт, который заинтересует много людей, а также будет в свободном доступе. Правда, не всегда получается угодить всем, поэтому целые страны могут вносить простые игры в свои "черные списки". Некоторые имеют уважительные причины для этого, хотя немало блокировок можно назвать абсурдными. Поэтому предлагаем вам вспомнить о самых известных случаях запретов.

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Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V / Фото магазин Steam

Наверное, все видеоигры серии Grand Theft Auto можно было бы добавить в подобную подборку, но упомянем лишь о последней части. Почти 50 стран запретили эту видеоигру из-за обновления под названием "Diamond Casino & Resort". Дело в том, что в этом дополнении игрокам разрешили играть в азартные игры, а с подобным контентом сейчас борются многие государства.

Можно еще отметить, что схожие проблемы есть и в Red Dead Redemption 2, а покерная составляющая этого проекта запрещена в ряде стран. Также за изображение насилия над женщинами GTA V запретили в некоторых магазинах Австралии, Афганистана, Камбоджи, Китая, Кубы, Ямайки, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

Bully

Bully / Фото магазин Steam

Также стоит упомянуть еще один проект от компании Rockstar Games – Bully. "Школьную GTA" хотели запретить в немалом количестве стран, но в большинстве такие инициативы завершились безрезультатно. Правда, власти Бразилии все же это сделали, хотя официальная причина очень странная. Они уверены, что изображать такие события на территории школы неприемлемо. Хотя в видеоигре отсутствуют какие-то ужасные моменты, а главный герой проучил немало задир.

South Park: The Stick of Truth

South Park: The Stick of Truth / Фото магазин Epic Games Store

Оригинальный мультсериал трудно назвать толерантным, поэтому и игра по его мотивам вышла противоречивой. Дело в том, что в видеоигре есть очень странные сцены с участием пришельцев, которые описать без цензуры очень трудно. Отметим лишь, что представители внеземной цивилизации проводят своеобразные опыты над персонажами этой вселенной. Именно из-за подобных сцен игру и запретили в ряде стран, а разработчики вынуждены были вырезать подобный контент.

Call Of Duty: Modern Warfare 2

Call Of Duty: Modern Warfare 2 / Фото портал Call Of Duty

Наверное, об этом случае слышали почти все, потому что разработчики добавили в игру очень неоднозначную миссию. Дело в том, что игрок должен принять участие в настоящем теракте в одном из аэропортов, а во время этой миссии нужно ликвидировать не одну сотню невооруженных людей. После масштабного и громкого скандала разработчики добавили возможность пропустить эту миссию, а из версии для некоторых стран ее вообще вырезали.

Football Manager 2005

Football Manager 2005 / Фото портал GameSpot

Возможно, в это трудно поверить, но даже для запрета "футбольных таблиц" нашлась причина. Властям Китая не понравилось, что в англоязычной версии Тайвань, Гонконг и Тибет представлены как независимые страны. Игру запретили из-за опасности для суверенитета Китая, хотя с самого релиза существовала специальная версия для китайских геймеров.

The Witcher 2: Assassins of Kings

The Witcher 2: Assassins of Kings / Фото магазин Steam

Проект от польской студии CD Projekt RED на некоторое время запретили на территории Австралии. А разработчики вынуждены были изменить финал одной миссии, чтобы их проект попал на полки местных магазинов. В видеоигре немало сцен для взрослых, но власть этой страны заинтересовала только одна миссия.

После одного задания геймеры должны сами выбрать награду, а среди вариантов есть возможность хорошо и по-взрослому провести время с суккубом. Местным чиновникам не понравилось, что таким образом с игроками рассчитываются за выполнение задания, поэтому в австралийской версии Геральт благородно отказывается от награды.

Counter-Strike

Counter-Strike 1.6 / Фото магазин Steam

Одну из самых известных игр в истории запрещали еще в нулевых, хотя и трудно серьезно воспринимать причину ее блокировки. Снова отличилась Бразилия, а Counter-Strike запретили из-за обычной пользовательской карты. Ее автор показал свое видение бразильских трущоб, но представители власти решили, что это изображение местной бедности. Поэтому они решили полностью запретить распространение игры в Бразилии. Правда, через некоторые время игра все же вернулась на полки местных магазинов.