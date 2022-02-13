Бюджетний та легкий у приготуванні: рецепт морквяного торта для родинного столу

13 лютого 2022 , 12:04
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Джерело:

5-Minute Crafts

Якщо ви шукаєте легкий, доступний і смачний десерт, то з легкістю можете приготувати морквяний торт. Подавати його можна з улюбленим кремом та фруктами.

Особливість морквяного торта в тому, що основний продукт там ледь відчувається. Тобто це хитрий спосіб приготувати десерт своїм дітям.

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Рецепт морквяного торта

Інгредієнти:

  • 3 склянки тертої моркви;
  • 4 яйця;
  • 2 склянки пшеничного борошна;
  • 200 грамів або коричневого звичайного цукру;
  • 1 склянка рослинної олії;
  • 1 чайна ложка порошку кориці;
  • 1 чайна ложка харчової соди;
  • дрібка розпушувача;
  • пів чайної ложки солі;
  • 2 чайні ложки ванілі;
  • 140 грамів волоських горіхів;
  • родзинки.

Приготування

Очистьте та натріть моркву. У мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю, попередньо просіявши. Обов'язково перемішайте ці інгредієнти ложкою і відкладіть їх убік.

В іншу миску додайте яйця і збийте їх блендером. Приблизно через 30 секунд повільно додайте масло і продовжуйте збивати ще 2 хвилини. Збиваючи, додайте цукор. Продовжуйте збивати, поки всі інгредієнти добре не перемішаються. Додайте ваніль і поступово введіть борошняну суміш, яку ви відклали на початку. Добре перемішайте.

До суміші додайте терту моркву, подрібнені горіхи, родзинки та ще раз перемішайте лопаткою. Форму для торта змастіть маслом і присипте борошном. Влийте суміш і випікайте 60 хвилин за 180 градусів.

Витягніть пиріг і викладіть на тарілку. Зверху покрийте улюбленим кремом чи варенням. Насолоджуйтесь!


Морквяний торт / Фото Unsplash

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Автор: Марта Кушка