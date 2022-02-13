Особливість морквяного торта в тому, що основний продукт там ледь відчувається. Тобто це хитрий спосіб приготувати десерт своїм дітям.

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Рецепт морквяного торта

Інгредієнти:

3 склянки тертої моркви;

4 яйця;

2 склянки пшеничного борошна;

200 грамів або коричневого звичайного цукру;

1 склянка рослинної олії;

1 чайна ложка порошку кориці;

1 чайна ложка харчової соди;

дрібка розпушувача;

пів чайної ложки солі;

2 чайні ложки ванілі;

140 грамів волоських горіхів;

родзинки.

Приготування

Очистьте та натріть моркву. У мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю, попередньо просіявши. Обов'язково перемішайте ці інгредієнти ложкою і відкладіть їх убік.

В іншу миску додайте яйця і збийте їх блендером. Приблизно через 30 секунд повільно додайте масло і продовжуйте збивати ще 2 хвилини. Збиваючи, додайте цукор. Продовжуйте збивати, поки всі інгредієнти добре не перемішаються. Додайте ваніль і поступово введіть борошняну суміш, яку ви відклали на початку. Добре перемішайте.

До суміші додайте терту моркву, подрібнені горіхи, родзинки та ще раз перемішайте лопаткою. Форму для торта змастіть маслом і присипте борошном. Влийте суміш і випікайте 60 хвилин за 180 градусів.

Витягніть пиріг і викладіть на тарілку. Зверху покрийте улюбленим кремом чи варенням. Насолоджуйтесь!



Морквяний торт / Фото Unsplash