Особливість морквяного торта в тому, що основний продукт там ледь відчувається. Тобто це хитрий спосіб приготувати десерт своїм дітям.
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Рецепт морквяного торта
Інгредієнти:
- 3 склянки тертої моркви;
- 4 яйця;
- 2 склянки пшеничного борошна;
- 200 грамів або коричневого звичайного цукру;
- 1 склянка рослинної олії;
- 1 чайна ложка порошку кориці;
- 1 чайна ложка харчової соди;
- дрібка розпушувача;
- пів чайної ложки солі;
- 2 чайні ложки ванілі;
- 140 грамів волоських горіхів;
- родзинки.
Приготування
Очистьте та натріть моркву. У мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю, попередньо просіявши. Обов'язково перемішайте ці інгредієнти ложкою і відкладіть їх убік.
В іншу миску додайте яйця і збийте їх блендером. Приблизно через 30 секунд повільно додайте масло і продовжуйте збивати ще 2 хвилини. Збиваючи, додайте цукор. Продовжуйте збивати, поки всі інгредієнти добре не перемішаються. Додайте ваніль і поступово введіть борошняну суміш, яку ви відклали на початку. Добре перемішайте.
До суміші додайте терту моркву, подрібнені горіхи, родзинки та ще раз перемішайте лопаткою. Форму для торта змастіть маслом і присипте борошном. Влийте суміш і випікайте 60 хвилин за 180 градусів.
Витягніть пиріг і викладіть на тарілку. Зверху покрийте улюбленим кремом чи варенням. Насолоджуйтесь!
Морквяний торт / Фото Unsplash