Будьте онлайн: 10 пристроїв для подорожей, які вам точно знадобляться

Практичних та корисних пристосувань і пристроїв багато, але брати з собою у подорож всі із них – нераціонально. Навіщо заповнювати рюкзак зайвими предметами? Варто взяти лише необхідні речі, які точно вам знадобляться.

Ми склали список з 10 пристроїв для подорожей, які точно не будуть зайвими.

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Додатковий акумулятор або PowerBank

Акумулятор точно стане вам у пригоді, коли ваш смартфон хоче розрядитися. Такий пристрій продовжить його життя на кілька годин. Крім того, цим приладом можна заряджати відеокамеру або плеєр.



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Смартфон

Мобільний телефон – це головна річ не тільки в подорожі, але і в повсякденному житті. Перед поїздкою найкраще підготувати телефон і зберегти всю інформацію на інший носій.



Також не потрібно захаращувати простір іграми, додатками та іншими речами. Все що може стати в пригоді це музика, яку можна буде слухати в дорозі.



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Портативна колонка

Дуже корисна річ, особливо в місцях, де панує тиша. Наприклад, в номері готелю.



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Ноутбук

Найкраще якщо це буде нетбук або планшет з клавіатурою. Вони більш компактні й легко вмістяться в сумку.



Фото travel

Зовнішній вінчестер, що підтримує з'єднання Wi-Fi

Це не тільки класичний носій інформації, а й ціла багатофункціональна станція, що створює точку доступу і роздає Wi-Fi різним гаджетам і техніці.



Фото gsm-ka

Навушники

Вони дозволяють зі зручністю переглядати фільми й слухати музику.



Фото travel

Адаптер живлення

Завдяки цьому девайсу стане можливим заряджати декілька пристроїв через одну розетку.



Фото mapme

USB-шнури, перехідники, довгі кабелі

Потрібно заздалегідь подбати про збір всіх необхідних шнурів, перехідників і кабелів для зарядного пристрою.



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Перетворювач напруги

Перетворювач напруги знадобиться для того, щоб спокійно користуватися у всіх країнах звичними побутовими приладами. Оскільки в Європі й основній масі азійських країн напруга в розетці коливається від 220 до 240 вольтів, а в Америці і Японії у два рази менше – від 100 до 127 вольтів.



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Картка пам'яті

Придбати велику картку пам'яті не буде зайвим.



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